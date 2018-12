7/12: La botiga Vox

Les fàbriques de discurs i propaganda de la dreta espanyola s’han passat anys produint i promocionant “A por ellos”. Aquest producte –exaltació patriòtica, anticatalanisme, recel amb l’emigració– es podia vendre bé a l’extrema dreta sociològica. A Espanya, com a tot Europa, també existia aquesta clientela, amb l’afegit dels nostàlgics del franquisme. Les factories mediàtiques i ideològiques fabricaven “A por ellos” per vendre’ls, en una metàfora comercial, en els grans supermercats del PP i Ciutadans, al costat d’altres productes menys extrems (conservadors o fins i tot liberals), seguint la idea d’Aznar que calia una sola dreta d’espectre amplíssim, que comencés prop del centre i arribés fins a l’extrem. Fins i tot al supermercat del PSOE hi havia qui volia vendre la marca “A por ellos” (Borrell, posem per cas). Però quan un producte té èxit al mercat, una part de la clientela prefereix comprar-lo en una botiga especialitzada, on només es vengui aquest producte, més que en uns grans magatzems on es barreja amb d’altres. Vox és aquesta botiga, especialitzada en “A por ellos”. Com més “A por ellos” es fabriquin, més creixerà la botiga de Vox. Prenent els clients a les altres. I les fàbriques d’“A por ellos” continuen a tota màquina.