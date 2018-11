3/11: L'Estat contra nosaltres

A les pel·lícules americanes, els judicis on la fiscalia és l’acusació comencen dient “L’estat contra...”. És una fórmula que es podria fer servir també per al judici i la persecució judicial contra els líders independentistes, tot i que probablement en un altre sentit. Aquest és un procés d’estat. L’Estat contra nosaltres (i demà intentaré definir quin em sembla en aquest cas el 'nosaltres'). L’Estat fent de part i de jutge, amb el cap d’estat al davant, fent servir totes les seves eines, convencionals o no. I s’ho juga tot a una carta, al tot o res. Les acusacions de la Fiscalia, però també les de l’Advocacia de l’Estat, participen d’aquesta operació per castigar, escarmentar i escapçar el sobiranisme i venjar la humiliació de l’1 d’Octubre. L’operació d’estat és arrogant, però també perillosa. No es deixa cap marge. Vol la victòria total. I això és probable que li surti bé, a curt termini, amb la sentència del judici. Però li pot sortir malament a mitjà termini, quan el cas arribi a tribunals externs (de fet, ja li ha sortit malament quan han parlat jutges d’altres llocs) i hi hagi una reacció cívica. L’Estat està jugant tan fort que si no guanya del tot hi haurà una crisi d’estat. Potser avui és més a prop.