23/11: Sevilla, tampoc

PER INTENTAR ENTENDRE què va passar amb l’Agència Europea de Medicaments, ens podem fer una pregunta: si la candidata hagués estat Sevilla i no pas Barcelona, se n’hauria sortit? Estic convençut que no. Europa és un club d’estats, on els estats voten els candidats que presenten els estats, en un sistema semblant al d’Eurovisió. La feblesa de la posició espanyola a Europa condemnava qualsevol candidatura que presentés. La Generalitat (quan el Govern legítim podia exercir) i l’Ajuntament hi pintaven, però no eren decisius. ¿La situació catalana no hi ha tingut res a veure? Al contrari. La qüestió catalana és la causa de la feblesa de la posició espanyola a Europa. Els estats europeus han donat suport a Espanya, en la qüestió catalana, perquè és el seu soci, però la manera de gestionar-la no ha generat onades d’entusiasme que empenyin a donar-li un premi. I, a més, Espanya s’ha gastat, a la recerca de suports europeus sobre Catalunya, tota la seva capacitat de pressionar i els cromos que tenia per canviar. En cap decisió europea, sigui la que sigui, els candidats espanyols estan ara ben situats. Perquè de la seva gestió de la qüestió catalana Espanya n’ha sortit més obligada a tornar favors que no pas amb disposició de demanar-ne.