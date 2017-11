La xifra que no surt mai sobre el PP i la Corporació

El PP va intentar dissabte que TV3 no pogués emetre en directe la manifestació que va congregar 750.000 persones per demanar l’alliberament dels presos polítics catalans. Ho va fer per la via covarda de la Junta Electoral, un organisme que -en última instància- està controlat per jutges nomenats per polítics.

El primer que cal assenyalar és que no consta que el PP protestés pel fet que TV3 dediqués una cobertura especial a la manifestació del 29 d’octubre, de signe unionista. Aquell dia, TV3 i el 3/24 van emetre un programa en el qual, a més de mostrar abundants imatges de la marxa, es van emetre els discursos de la catedràtica de dret constitucional Teresa Freixas, del professor de la UB Félix Ovejero, de l’exsecretari general del Partit Comunista Francisco Frutos, de l’expresident del Parlament europeu Josep Borrell i del president i els tres vicepresidents de Societat Civil Catalana.

Com en el cas de la manifestació d’aquest dissabte, les eleccions ja estaven convocades. Per sort, la Junta Electoral -tot i ser un òrgan polititzat- va aportar-hi el senderi just per no fer seguidisme de la censora proposta del PP i va autoritzar el programa. Els populars van intentar fer-ho passar com a acte de campanya, quan el seu caràcter cívic i no partidista era evident. Va ser un èxit d’audiència, esclar: 492.000 espectadors, és a dir, el 24,2% dels que a aquella hora miraven la televisió.

L’estratègia d’assetjament a les institucions catalanes inclou també un bullying constant contra TV3. Com que no se n’han sortit a intervenir-la, miren de condicionar-la amb tàctiques que serien pintoresques si no moguessin al rubor.

Hi ha una dada que la Corporació no fa servir en la seva defensa -suposo que per deferència- però que em sembla demolidora. El 99,2% de les decisions que adopta el consell de govern de l’ens es prenen per unanimitat. I això vol dir que hi vota a favor Armand Querol, l’home que el PP va decidir col·locar en aquest organisme, format per sis persones. ¿L’han sentit mai protestar? No pas.

Querol és un home compromès amb el bon funcionament de la casa que ha assumit l’àrea de responsabilitat social corporativa i a qui no veuran posant bastons a les rodes a la ràdio i la televisió públiques del país. Una persona discreta a qui, com a administrador de la societat, li convé un bon funcionament de la Corporació, ja que respon amb el seu patrimoni personal. Hi és des del 2008, així que és la persona del partit que coneix millor aquella casa des de dins.

Entenc que quan poses a liderar el teu partit un baladrer incontinent com Albiol, vol dir que entraràs cos a cos en tots els combats. Però intentar controlar TV3 amb males arts i estratagemes jurídics -mentre estàs arruïnant la credibilitat de TVE- demostra molt poca cintura política. I un joc brut que hauria de passar factura.