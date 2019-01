L'Acadèmia Valenciana de la Llengua reclama al PP i Cs que no intentin "guanyar vots amb la llengua"

El president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer, ha reclamat aquest dimecres que es deixi immediatament "d'intentar guanyar o perdre vots jugant amb la llengua, que és una cosa molt seriosa". Ferrer ha refermat així el posicionament expressat aquesta mateixa setmana quan dimarts va demanar que no s'empri el valencià com a "arma electoral".

Les paraules del president de l'AVL arriben després de les declaracions fetes per la candidata del Partit Popular a l'alcaldia de València, María José Català, i l'aspirant a ser el candidat de Ciutadans a la presidència de la Generalitat Valenciana, Toni Cantó, en les quals els dos dirigents han posat en dubte la unitat de la llengua.

En concret, l'exconsellera d'Educació i Cultura va assegurar en una entrevista al diari digital 'Valencia Plaza' que català i valencià "no són la mateixa llengua", ja que "l'evolució lingüística ha sigut totalment diferent". "Considere que el valencià té entitat pròpia respecte el català", va defensar la dirigent popular. En la mateixa línia, tot i que menys contundent, el diputat al Congrés de Cs va afirmar en un esmorzar informatiu que "el valencià i el català no són la mateixa llengua". "Ací es parla valencià", una asseveració que minuts després va intentar esmenar assenyalant que respecta "l'AVL i l'opinió dels experts". "Els polítics no haurien de clavar-se en aquest tipus d'assumptes", va concloure.

El PP posa en dubte el nom de la ciutat de València

A més de la unitat de la llengua, el Partit Popular també ha posat en dubte el topònim de la ciutat de València. Ho va fer Maria José Català, que en la mateixa entrevista a 'Valencia Plaza' va assegurar que "no entén" la denominació amb accent obert de la ciutat, i va anunciar que en el cas de governar a València recuperaria la nomenclatura en castellà amb l'accent tancat, tot i que aquesta decisió contradiria la normativa de l'AVL. Les paraules de Català han estat també contestades avui per Ramon Ferrer, que ha defensat que el criteri de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua "va a missa" i que l'entitat no canviarà el seu criteri "si no es demostra el contrari amb nous arguments".