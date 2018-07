Anticorrupció demana la reobertura del cas Gürtel per investigar l'actuació de Francisco Camps

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional la reobertura de la peça relativa a les contractacions del govern valencià amb les empreses de la trama Gürtel, després que els principals acusats de la branca valenciana declaressin que va existir un finançament irregular del Partit Popular valencià i en responsabilitzessin l'expresident valencià Francisco Camps.

Tal com ha avançat la Cadena SER, la petició, que es registrarà aquest matí, es formula d'acord amb la versió de l'ex secretari general del PP valencià Ricardo Costa (condemnat a quatre anys per aquests fets), que durant el judici pel finançament il·legal dels populars valencians va assegurar que va ser Camps qui va decidir contractar l'empresa de Francisco Correa per organitzar actes de campanya de les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i les estatals de l'any següent.

L'Audiència Nacional va condemnar per aquests fets Correa (cinc anys i tres mesos de presó), l'empresari Álvaro Pérez (sis anys i nou mesos), Pablo Crespo (cinc anys de presó) i altres implicats en aquesta peça de la trama com ara els nou empresaris que van reconèixer que havien pagat de manera irregular part de les factures dels actes electorals.

La sentència no va emetre cap pronunciament sobre les possibles responsabilitats de Camps en el finançament irregular del PP valencià, però sí que va atorgar credibilitat a les confessions de Costa, que també va assenyalar l'exvicepresident de la Generalitat Valenciana Víctor Campos com a responsable del procediment de cobrament.