El Bigotes acusa Pablo Casado d'arrossegar una motxilla que "encara té molta merda"

L'exdirector de la Gürtel al País Valencià, Álvaro Pérez 'el Bigotes', ha afirmat aquest matí que el president del Partit Popular, Pablo Casado, arrossega una motxilla que "encara té molta merda", en referència als dirigents de la formació conservadora que haurien participat en activitats corruptes en el passat i que es mantenen en l'estructura de la formació. Entre aquestes persones, l'excap d'Orange Market, la filial valenciana de la Gürtel, ha citat l'actual portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, de qui Pérez ha afirmat que era "un d'aquells cucs que saben mantenir-se a la poma anys i panys" i viure "de meravella".

Pérez, que no ha posat cap exemple d'aquesta mala praxis, ha afirmat que va mantenir una relació molt pròxima amb González Pons i que aquest menteix quan la nega. "En plena Gürtel es va reunir amb mi per veure si el podia ajudar amb una qüestió personal, però passa que ens vam reunir d'amagat perquè li feia por que el veiessin amb mi per València; és un mentider", ha afegit l'excap d'Orange Market.

Álvaro Pérez s'ha pronunciat així durant la seva declaració per videoconferència des de la presó madrilenya de Valdemoro a la comissió de les Corts Valencianes que investiga contractes de la Generalitat Valenciana amb empreses vinculades a la trama Taula. L'exempresari ha explicat que Pons era amic des de la infantesa de l'expresident Camps, i que l'eurodiputat era de "la més absoluta confiança" de l'excap del Consell.

L'excap d'Orange Market ha afegit que quan era conseller d'Educació, González Pons no va contactar amb la Gürtel perquè "tenia les seves empreses de capçalera i els seus amics, i era amb qui s'entenia". A ell, ha indicat, tot el que li donaven al marge dels actes del PP era per les seves "súpliques i plors".

La d'avui és la segona vegada que Pérez acusa González Pons, perquè al gener l'exdirigent de la Gürtel va implicar González Pons en el finançament il·legal del Partit Popular valencià i les adjudicacions a empreses per construir el circuit de Fórmula 1 a València: "Era una altra de les persones amb comandament".

Cotino "volia ser Déu"

Durant la seva compareixença, Álvaro Pérez s'ha referit reiteradament a l'exvicepresident Juan Cotino, de qui ha assegurat que "feia el que li donava la gana, ell volia ser Déu però no arribava a tant, no estava a l'altura".

Segons Pérez, per les mans de l'ex director general de la policia espanyola "passava absolutament tot, tot, tot, les coses confessables i les inconfessables". "De Juan Cotino estic escrivint encara l'ultramodern testament [en referència a una declaració anterior on va afirmar que en el judici per la visita del Papa a València es coneixeria "la Bíblia"]. Parlar d'aquest personatge m'incomoda bastant", ha afegit, és "menyspreable". Per contra, Vicente Cotino, el seu nebot, que va confessar haver fet donacions al Partit Popular a canvi d'ajudicacions, i que també està investigat en el cas Erial que afecta l'expresident valencià Eduardo Zaplana, "és un senyor, el seu oncle no".

Camps ho sabia tot

Sobre Francisco Camps, Álvaro Pérez ha reiterat que, com ja va dir una vegada, "com a polític era honrat, com a home un covard i com a amic un merda". A més, i preguntat sobre si l'expresident era coneixedor del sistema de finançament il·legal del PP valencià, ha subratllat que n'era "absolutament conscient, coneixedor i sabedor", però ha afirmat que es jugaria "una mà i no la perdria" si afirmés que "no es va emportar ni un sol cèntim, mai, mai, de res".