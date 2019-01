El Bigotes acusa el portaveu popular al Parlament Europeu de participar en el finançament il·legal del PP valencià

L'exgerent de l'empresa Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ha implicat l'exconseller i actual portaveu del Partit Popular al Parlament Europeu, Esteban González Pons, en el finançament il·legal del Partit Popular valencià i les adjudicacions a empreses per a la construcció del circuit de Fórmula 1 a València: "Era una altra de les persones amb comandament".

Pérez subratlla que aquesta circumstància es repetia amb "qualsevol altre punt de la mateixa comunitat autònoma, com és l'emissió de factures per sufragar de forma il·legal les campanyes a través d'empresaris, aspecte que controlava i dirigia el senyor Rambla per instrucció i delegació directa del senyor Camps".

Així consta en un escrit al qual ha tingut accés Europa Press, presentat aquest mateix dilluns per la defensa de Pérez al jutjat d'instrucció número 17 de València, que investiga la construcció del circuit urbà de F1. El text va ser redactat el 30 de novembre, després que el Bigotes comparegués voluntàriament com a testimoni dos cops en aquesta causa.

González Pons, Vicente Rambla, Gerardo Camps i Juan Cotino

En l'escrit, l'exgerent d'Orange Market, que compleix condemna a la presó de Valdemoro, es lamenta que la instructora no va recollir o va tallar els seus aclariments durant la seva primera declaració en relació "al finançament del Partit Popular, l'emissió de factures, les ordres donades per als pagaments i els polítics implicats" a més de Francisco Camps. Pérez subratlla que ha pogut comprovar que no es va recollir la seva referència al mateix González Pons.

"Vaig dir que, pel que fa al finançament i la Fórmula 1, [González Pons] era una altra de les persones amb comandament, de les que estaven assabentades del dia a dia de la gestió de la contractació, de les adjudicacions i de tot allò relacionat amb el circuit", igual que els exvicepresidents del Consell Vicente Rambla, Juan Cotino i Gerardo Camps, segons remarca Álvaro Pérez en el seu escrit. Segons el membre de la trama Gürtel, "qualsevol d'aquestes persones tenia veu i vot per decidir amb el senyor Camps qui havia de ser beneficiari de totes les adjudicacions".

Pérez es queixa del "poc interès" de la magistrada

El Bigotes es queixa de la "peripècia" de 23 dies de trasllats per prestar declaració voluntària i recalca que presenta l'escrit per evitar "males interpretacions" i haver de tornar a ser enviat al jutjat de València.

Álvaro Pérez atribueix l'escrit, que rubrica al final del seu puny i lletra, al fet que la declaració que va prestar el 15 de novembre va ser "del tot incompleta pel que fa a possibles errors" de transcripció, i subratlla que no se li va permetre "aclarir i aprofundir" sobre aspectes dels quals havia estat interrogat i que considera que "tenen relació amb les diligències".

En aquesta línia es queixa que la magistrada "només" li va permetre parlar "sobre el que va estimar oportú i li interessava, i va deixar de costat o sense recollir i va tallar" els seus aclariments. Així, assenyala: "A mesura que fins i tot anava nomenant gent que potser no interessava, era tallat per sa senyoria i no va ser objecte de transcripció" com, per exemple, quan feia referència a González Pons, segons ha tingut constància arran de les informacions periodístiques.

Pérez remarca que en aquesta declaració no es recull "la referència expressament i conforme es reitera per escrit del senyor Esteban González Pons, igual que el senyor Gerardo Camps i igual que el senyor Rambla, igual que el senyor Juan Cotino, que era la persona que tenia contacte amb el Partit Popular a escala nacional".

Pons defensa la seva innocència perquè no ha ocupat mai cap càrrec orgànic al PP valencià

Després de les acusacions d'Álvaro Pérez, Esteban González Pons ha anunciat a través d'un comunicat que estudia denunciar l'exgerent d'Orange Market i ha qualificat les seves paraules de "totalment falses i difamatòries", per la qual cosa anuncia que es reserva "les accions judicials que corresponguin en dret".

Pons ha assegurat que al no haver ocupat "mai" un càrrec orgànic al PP valencià no va estar "al corrent del finançament" del partit i ha remarcat que aquestes afirmacions Pérez ja les va realitzar "fa dos mesos" en el jutjat de València i es van considerar "inadmissibles".

El portaveu del PP al Parlament Europeu ha defensat que en cas d'haver tingut coneixement d'algun fet delictiu "l'hauria posat en coneixement de la justícia" i ha afegit que la participació que li atribueix el responsable d'Orange Market en la contractació del circuit urbà de Fórmula 1 de València és "falsa" perquè en aquell moment ja no era membre del govern valencià.