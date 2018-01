Camps assegura que "mai va donar cap ordre" per finançar il·legalment el PP valencià

L'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha negat aquest dimecres que el Partit Popular del País Valencià hagi finançat de manera irregular les campanyes electorals municipals i autonòmiques del 2007 i les estatals del 2008, com s'està jutjant a l'Audiència Nacional en el marc del cas Gürtel. L'excap del Consell ha remarcat: "És impossible que ningú pugui dir res mai de mi perquè mai he donat cap ordre per a una actitud irregular ni il·legal en cap àmbit, ni a l'administració autonòmica ni al PP valencià ".

Camps ha fet aquestes declaracions als mitjans en ser preguntat per la declaració judicial d'aquest mateix dimecres de l'ex secretari general del PP valencià, Ricardo Costa, en què ha admès a preguntes del fiscal aquest finançament il·legal i ha responsabilitzat l'expresident valencià de les principals decisions durant aquelles campanyes.

L'excap del Consell ha rebatut les acusacions de Costa afirmant que és "trist que el dret a la defensa inclogui l'obligació a l'ofensa. No entenc exactament perquè, des de fa uns dies, després d'una instrucció de vuit o nou anys, després d'haver passat aquest procés pel TSJ valencià, on van declarar moltíssimes persones, on jo no he anat ni com a testimoni, no he sigut acusat mai de res, cap testimoni o imputat ha dit mai res de mi, ara, de sobte, en aquests últims dies, només s'està parlant del meu nom".

540x306 L'exalcaldessa d'Alacant, Sonia Castedo, abans d'una declaració al TSJPV. L'exalcaldessa d'Alacant, Sonia Castedo, abans d'una declaració al TSJPV.

Castedo qualifica Costa de "miserable" per "mentir" davant d'un jutge

La que sí que ha valorat les paraules de Ricardo Costa ha estat l'exalcaldesa d'Alacant Sonia Castedo, que ha assegurat que Costa és "absolutament miserable", i li ha retret que "menteixi davant d'un jutge".

Castedo també ha assegurat que l'ex secretari general del PP valencià tenia "molt de poder i es considerava un déu".