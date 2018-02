Compromís demana a la fiscalia que actuï per unes amenaces a la vicepresidenta del govern valencià a les xarxes socials

Compromís ha denunciat a Twitter "les greus amenaces" que ha patit la vicepresidenta del govern valencià i coportaveu d'aquesta coalició, Mónica Oltra, i ha demanat a la fiscalia que actuï perquè aquests atacs no quedin impunes.

El cap de gabinet d'Oltra, Miquel Real, s'ha fet ressò en el seu perfil de Twitter de les amenaces d'un usuari a Facebook, on aquesta persona parlava de matar i violar la vicepresidenta o la seva mare, per unes declaracions d'Oltra en què deia que era partidària de la presó permanent revisable. "A veure si maten la teva mare o et violen a tu i segueixes pensant el mateix, moniata mamarratxa analfabeta i antivalenciana", va escriure aquest ciutadà a Facebook el 24 de gener.

¿En estos casos de amenazas a @monicaoltra la Fiscalía también actúa de oficio? 👇🏼 pic.twitter.com/rsBb287YZd — Miquel Real (@MiquelReal) 8 de febrer de 2018

Actuar d'ofici

El portaveu de Compromís a les Corts Valencianes, Fran Ferri, ha mostrat el suport unànime del grup parlamentari a Oltra i a la seva família i ha instat la fiscalia a actuar perquè "la gent que fa aquestes amenaces, de la qual consten el nom i cognoms i la foto de perfil, no actuï amb tanta impunitat a les xarxes socials". Ferri ha qualificat de molt greus les amenaces a Oltra i la seva família i ha destacat que aquest tipus d'accions estan codificades en el Codi Penal i, per això, la fiscalia hauria d'actuar.

"Crec que quan parlem d'aquestes amenaces, que mai saps si aquestes persones estan disposades a dur a terme o no, el que s'ha de fer és actuar sempre d'ofici, perquè a ningú se li acudeixi fer-les amb total impunitat", ha subratllat el portaveu parlamentari de Compromís.

Segon període d'amenaces

A més de les amenaces d'aquest ciutadà, el jutjat de primera instància i instrucció número sis de Llíria (Camp de Túria) jutjarà el 23 de maig per un delicte lleu d'amenaces tres persones denunciades per concentrar-se a les portes de la vivenda d'Oltra el 18 de octubre passat. Una d'elles és el president del partit d'extrema dreta España 2000, José Luis Roberto.