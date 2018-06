Compromís reclama al govern espanyol que faciliti la reciprocitat entre TV3 i À Punt

Compromís ha reclamat avui a la comissió general de les comunitats autònomes del Senat que es garanteixin i proveeixin les solucions tècniques i legals necessàries perquè les comunitats que vulguin activar processos de reciprocitat o emetre en els seus territoris canals d'altres autonomies amb vincles històrics o lingüístics, puguin fer-ho.

La coalició ha sol·licitat "un canvi d'actitud i de voluntat de l'executiu de Pedro Sánchez, ja que la seva ministra d'Economia i Empresa va anunciar recentment que no tenia previst atorgar un segon múltiplex a la Generalitat Valenciana", quan altres autonomies sí que en disposen.

El senador de la formació Jordi Navarrete ha defensat que "cada dia que passa augmenten les limitacions tècniques per planificar múltiplexs addicionals i fer possible l'arribada de televisions de comunitats autònomes pròximes i amb vincles què no s'ha pogut donar resposta en tots els casos amb l'actual regulació de la TDT.

Navarrete ha destacat que el PSOE han votat en contra de la proposta de la coalició, i ha mostrat la seva sorpresa per les paraules del representant socialista a la comissió, l'expresident de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, "que ha rebutjat els extrems de la moció i ha apostat per una moció de bones intencions i una altra que demana el respecte cap a les llengües minoritàries i la necessitat de facilitar la reciprocitat i coordinació".

"El PSOE ha tornat a alinear-se amb el Partit Popular en aquesta matèria. Sembla que quan és al govern s'oblida del que diu al País Valencià, un fet que conservarem en la memòria molts dels que ens agraden les televisions i continguts d'altres territoris i ens agrada veure'ls amb normalitat i sense complicacions tècniques", ha afegit el senador valencianista.