Consum assegura que només ha eliminat l'etiquetatge en valencià del 5% dels seus productes

Des de la cooperativa de supermercats Consum han assegurat avui que la decisió de suprimir l'etiquetatge en valencià "només afecta el 5%" dels productes fabricats per la companyia i han emmarcat l'actuació en un període de prova que es va iniciar al setembre i del qual ara han d'avaluar els resultats.

Fonts de l'empresa valenciana han afirmat a l'ARA que no tenen fixada cap data per decidir si amplien aquesta mesura a la resta dels seus productes o, per contra, recuperen la retolació en valencià en aquells en què ha sigut suprimida.

Des de Consum consideren que "s'ha desvirtuat" la seva decisió i han qualificat "d'injustes" les acusacions rebudes des de divendres. La companyia també ha defensat que la cooperativa té "molts canals de comunicació en valencià com la revista, la megafonia o la cartelleria, i totes aquestes crítiques menyspreen la feina que es fa en aquests àmbits".

En resposta a diverses preguntes sobre per què la decisió no es va fer pública fins que alguns usuaris ho van explicar a Twitter, des de Consum han reiterat que la mesura no és ferma, i que, a més, pertany a l'àmbit intern de la companyia.

L'empresa ha afirmat que la decisió d'etiquetar en castellà està originada per la seva presència a sis comunitats autònomes -el País Valencià, Catalunya, Múrcia, Castella-la Manxa, Aragó i Andalusia- "l a llegibilitat dels productes" i "la univocitat" a causa de les disparitats dialectals en els noms de productes a Catalunya i el País Valencià.

L'AVL lamenta "profundament" la decisió

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) s'ha sumat a la decepció manifestada per molts consumidors de la companyia i ha lamentat "profundament" la decisió de la cooperativa. Mitjançant les xarxes socials, l'AVL ha explicat que considera que la mesura és "una mala notícia per a la llengua".

Acció Cultural reclama a Consum que reconsideri la decisió

Per la seva banda, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha sol·licitat una reunió amb la direcció de Consum per demanar-li que reconsideri la decisió i ha assegurat que l'empresa "encara és a temps" de rectificar. En un comunicat de premsa, l'entitat ha reclamat a la cooperativa que valori les possibles conseqüències de la mesura pel que fa a la pèrdua de clients i la disminució de vendes.

Des d'ACPV han assegurat que tenir etiquetats els seus productes en valencià "constitueix un plus per a molts clients, ja que a l'hora de triar entre les diferents cadenes comercials aquella en la qual fer les seves compres, els consumidors tenien en compte entre altres factors la valencianitat de la cadena, el seu funcionament com a cooperativa i, sobretot, la normalització mínima que aquesta mantenia des del punt de vista lingüístic".

La campanya a Change.org ja supera les 30.000 signatures

Una mostra de la important controvèrsia provocada per la decisió de la companyia és la campanya iniciada a través de la plataforma Change.org per reclamar a Consum que recuperi la retolació en valencià de tots els seus productes i que ja supera les 30.000 signatures.