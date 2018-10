Criden a pujar un cim del País Valencià per reclamar l'alliberament de Sànchez i Cuixart

L’entitat Solidaritat i República País Valencià ha convocat per a demà, dimecres, un acte per reclamar l’alliberament de l 'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, així com "dels altres presos, processats i exiliats polítics". La iniciativa consistirà en una ascensió al cim del Garbí (593 metres), un dels punts més alts de la serra Calderona, a 20 quilòmetres de la ciutat de València.

La crida d'aquesta plataforma se suma a d'altres expressades per col·lectius i dirigents polítics del País Valencià que, com el president de les Corts, Enric Morera, o els portaveus parlamentaris de PSPV, Manolo Mata; Compromís, Fran Ferri, o Podem, Antonio Estañ, han expressat reiteradament la seva oposició a la presó cautelar imposada als polítics catalans. Inclús, tot i que de forma més tova, la vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, també s'ha mostrat crítica amb la mesura.