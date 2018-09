El portaveu del socialistes valencians també demana la fi de la presó preventiva dels presos catalans

El portaveu del PSPV a les Corts Valencianes, Manolo Mata, ha assegurat avui que ni els polítics catalans ni l'expresident de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, haurien d'estar en presó preventiva, un mesura que, com a jurista, considera "excessiva".

Mata s'ha expressat en aquests termes després de ser preguntat per la proposta plantejada pel Partit Popular per reprovar el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, per haver expressat la mateixa opinió en una xarxa social.

Per al portaveu socialista, la presó preventiva és una mesura "absolutament excepcional" i ha d'estar motivada pel risc de destrucció de proves o el de fuga, que en la seva opinió no existeixen en aquest cas, o la possible reiteració delictiva, "i a Espanya és absolutament impossible una declaració unilateral d'independència". "És la meva opinió, no la del partit", ha remarcat el també vicesecretari general del PSPV.

Pel que fa a la col·locació aquest dimecres d'una vintena de llaços grocs a la reixa exterior de l'Estació del Nord de València, que van ser retirats posteriorment, i sobre els quals el PP ha exigit la resposta immediata tant del president de la Generalitat com de l'alcalde, Mata ha dit: "Si tenim un país en què l'oferta de la dreta és parlar sobre uns llaços de tela d'un color, que per cert són bastant lletjos, és que les coses van bé".