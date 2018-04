Costa demana perdó pel presumpte finançament il·legal del PP valencià que no va denunciar

L'exsecretari general del Partit Popular del País Valencià Ricardo Costa ha reiterat avui al Congrés de Diputats el seu "penediment" i la seva "petició de perdó" perquè no va ser "capaç ni d'aturar ni de denunciar" el presumpte finançament il·legal dels populars valencians, tal com va confessar al judici que s'està celebrant a l'Audiència Nacional sobre aquesta.

"Vaig actuar malament i estic disposat a assumir les conseqüències", ha assegurat Costa en la seva declaració davant la comissió d'investigació sobre el presumpte finançament irregular del PP, en què l'ex mà dreta de Francisco Camps ha ratificat les seves paraules del passat 24 de gener al judici contra Orange Market, la branca valenciana de la trama Gürtel. Durant la seva declaració, Costa va assegurar que l'expresident valencià Francisco Camps va encarregar finançar despeses electorals del PP valencià en 2007 i 2008 amb diner negre d'empresaris, una pràctica que, segons ha declarat avui, sembla que "venia amb anterioritat". "Ratifico la meva declaració a l'Audiència Nacional. Com també ratifico el meu penediment i la sol·licitud de perdó. No vull donar lliçons de res a ningú, ja en tinc prou amb intentar aprendre-les jo mateix", ha assegurat avui.

Com ja va apuntar al judici, Costa ha afirmat que l'exvicepresident valencià Víctor Campos li va dir que Francisco Camps li havia ordenat els pagaments de despeses electorals del PP per part d'empresaris. Segons l'exdirigent popular, també va ser l'ex cap del Consell qui va decidir que el partit comencés a contractar amb Orange Market.

En relació amb un míting del 2008 del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a València, Costa ha asseverat: "Em consta que una part d'aquell míting, que era sol·licitat per Camps, es va pagar d'una manera irregular per empresaris". L'ex número dos del PP valencià també ha admès que Víctor Campos "coordinava la recepció de determinades aportacions al PP" valencià, en referència als diners dels empresaris que haurien servit per finançar les campanyes del 2007 i del 2008".

Costa nega haver canviat la seva versió dels fets

Costa ha negat que hagi donat un gir a la seva versió, si bé ha admès que des del 2012, quan va ser absolt de la causa dels vestits, es va sotmetre a un "procés de reflexió marcat clarament per les conseqüències que podria tenir el coneixement de determinades actuacions" i "l'assumpció de responsabilitats", tant per a ell com per a la seva família. "Sé que la meva actuació no ha estat la correcta i, òbviament, no espero grans aplaudiments ni grans favors ni grans cops a l'esquena", ha afegit.

Costa, que no ha entrat a valorar perquè el seu advocat va sol·licitar en el judici la declaració de Mariano Rajoy i de la secretària general del Partit Popular i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha admès que en un primer moment el PP "va assumir pagar una part de les despeses de la seva defensa per "considerar que era una qüestió del partit". Ho va fer, ha explicat, per ordre de l'expresident del PP d'aquesta valencià, Alberto Fabra, si bé ha assegurat que aquest pagament no estava condicionat a cap línia de defensa. L'ex secretari general dels populars valencians no ha precisat quan el PP va acabar d'abonar els honoraris del seu advocat.