Esquerra i Podem demanen explicacions per la "impunitat dels grups feixistes" en l'acte de les Magues de València

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Podem demanaran explicacions al govern espanyol mitjançant preguntes parlamentàries al Congrés i al Senat sobre la "impunitat" dels col·lectius feixistes en la celebració de la cavalcada de les Magues de Gener que va tindre lloc el passat diumenge 7 de gener a la ciutat de València.

Pel que fa a ERC, el seu grup parlamentari al Congrés preguntarà quines mesures contemplen adoptar les forces de seguretat contra els responsables i els participants en aquestes protestes, ja que segons la formació independentista, els seus líders són "ben coneguts" i van convocar la protesta a través de les xarxes socials. "Varen estar en tot moment proferint insults i amenaces tant a les protagonistes de la desfilada com al públic, la majoria nens i nenes, davant la mirada i la inactivitat de la policia", han denunciat des de la formació independentista.

Així mateix, el grup parlamentari d'ERC al Senat ha registrat tres preguntes sobre els fets en les quals lamenta que la concentració ultra va tenir com a conseqüència episodis de violència verbal, amenaces i manifestacions d'odi contra els participants i les vincula a les agressions durant la diada del Nou d'Octubre. En aquest sentit, el partit preguntarà al govern espanyol sobre el fet que es cantés el 'Cara al sol' i s'insultés el públic assistent, les Magues i s'increpés l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó.

ERC també sol·licitarà conèixer per què les forces d'ordre públic "no varen actuar, tenint en compte que la concentració a la Plaça de l'Ajuntament de València no comptava amb la comunicació corresponent a la delegació del govern espanyol".

Des d'Esquerra han assegurat que "no es pot consentir que l'extrema dreta més barroera i inculta amenaci la població infantil" i han lamentat que en resposta a les preguntes sobre les agressions del Nou d'Octubre "vàrem rebre com a resposta un escrit amb dades bastant tergiversades que ens parlava de congruència, oportunitat i proporcionalitat en l'actuació policial".

Vídeo amb els insults dels seguidors d'extrema dreta

La extrema derecha vuelve a salir a la calle en València para cantar el 'Cara al Sol' e insultar a los niños de la Muixeranga. Pero no les llames fascistas ¡que se enfadan! pic.twitter.com/xxKgxTekul — Escanyat (@escanyat) 7 de gener de 2018

Podem reclama identificacions i sancions

Pel que fa a Podem, el senador valencià, Ferran Martínez, ha sol·licitat conèixer si es va identificar o va incoar expedient administratiu sancionador, podent haver posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia.

Martínez també demana a l'executiu de Rajoy explicacions per la decisió de l'operatiu policial de no separar i aïllar de la resta del públic als grups d'extrema dreta. Així mateix, el senador reclama saber si es va adoptar alguna mesura específica de protecció als nombrosos menors assistents als actes festius.

“Estem observant durant els últims mesos un perillós ressorgir de petits i violents grups d'extrema dreta en el País Valencià”, assegura Ferran Martínez, per a qui també és "alarmant la poca o escassa atenció que la delegació del govern espanyol mostra davant aquest preocupant fenomen”.