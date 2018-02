Francisco Camps haurà de declarar avui per un nou cas de corrupció

L'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha estat citat avui a declarar en una investigació que estaria relacionada amb la construcció del circuit urbà de Fórmula 1 de València. Així ho ha publicat aquest matí el diari 'El Mundo' després que l'agència Efe avancés que el ministeri públic havia iniciat una nova causa contra l'excap del Consell. La nova investigació, segons les informacions del rotatiu madrileny, se centrarien en el disseny del traçat automobilístic.

Camps ja es troba imputat en el cas Valmor, que investiga la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 de València. De fet, l'expresident hauria hagut de declarat el 24 de gener en aquest cas, però la magistratura va ajornar l'interrogatori després de detectar que les defenses no tenien una part de la documentació de la causa. La jutge instructora va concedir un termini, encara indeterminat, per a l'anàlisi d'aquesta documentació sense que hi hagi previstos nous assenyalaments ni terminis.

La citació d'avui no havia estat notificada públicament per cap organisme judicial, al contrari que totes les altres compareixences de Camps davant els jutjats els últims anys.