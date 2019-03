Juan Cotino hauria portat més de 640.000 euros a Luxemburg per crear societats on dipositar comissions il·legals

L'exdirector general de la Policia, exvicepresident del govern valencià i expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino, va portar personalment més de 640.000 euros a Luxemburg per a la creació de dues societats que van servir per al dipòsit de suposades comissions obtingudes per l'expresident valencià Eduardo Zaplana a canvi de contractes en la privatització de les ITV valencianes, segons ha assegurat l'advocada Beatriz García Paesa.

La neboda de l'espia Francisco Paesa, relacionat amb els coneguts "papers de Laos" del cas Roldán, va fer aquestes declaracions en qualitat de testimoni al jutjat d'instrucció número 8 de València el passat mes de gener durant la investigació del conegut com cas Erial, en què està implicat, entre d'altres, l'expresident de la Generalitat Valenciana i exministre de Treball Eduardo Zaplana.

En la seva declaració, Paesa va explicar que coneix a Juan Cotino perquè "va portar en efectiu" més de 640.000 euros per constituir la societat Imison Internacional, una firma que posteriorment hauria fet servir per al suposat cobrament de comissions il·legals per l'adjudicació de les gestions de part de les ITV valencianes a l'empresa Sedesa, controlada per Vicente i José Cotino, nebot de l'exvicepresident valencià. Segons consta en el sumari, Imison Internacional es va constituir el 2001, quan Juan Cotino ocupava el càrrec de director general del Cos Nacional de Policia on es va mantenir entre maig del 1996 i setembre del 2002.

Transferències de 6,4 i 2,1 milions

Els investigadors del cas Erial creuen que part dels suborns pagats per la família Cotino a Eduardo Zaplana i els seus col·laboradors haurien anat a parar a les dues societats de Luxemburg, Imison Internacional i Fenix Investments, en una operació accionarial realitzada pels nebots l'exdirector general de la Policia, que van transferir 6,4 i 2,1 milions d'euros. Aquests pagaments van ser efectuats, sempre segons el relat dels investigadors, durant els anys 2005 i 2006 pel grup dels Cotino utilitzant part dels beneficis obtinguts en la societat concessionària de les ITV.

El treball de García Paesa

La societat Imision Internacional va estar controlada per Beatriz García Paesa a partir de les indicacions de Vicente Cotino, encara que va ser participada posteriorment per Joaquín Barceló, suposat testaferro de Zaplana. L'advocada ha admès que va mantenir contactes freqüents a Luxemburg amb Vicente Cotino i que ni Imison Internacional ni Fenix Investments va tenir activitat real. Explica igualment que va ser Vicente Cotino qui li va donar instruccions per transferir les accions de les dues societats als supòsits testaferros de Zaplana Joaquín Barceló i Francisco Grau, amb qui es va citar a Madrid per posar-los al corrent de les operacions.

Així mateix, detalla que el 2009 Francisco Grau li va dir que les accions havien de ser transferides novament a dues societats uruguaianes, Misley i Disfey, i que en aquesta època li van donar el contacte de Ferran Belhot, una persona que al seu parer feia una feina " idèntica" a la seva però en aquell país sud-americà.

Abans de la liquidació, Imison tenia un capital de 7,8 milions d'euros en efectiu i participava en la signatura espanyola Medlevante amb 2,9 milions, segons aquesta gestora.

Desviament de 41 milions

García Paesa està acusada actualment pel presumpte desviament de 41 milions d'euros pagats en comissions per aconseguir contractes de material policial amb el govern d'Angola en el marc del cas DEFEX, una empresa semipública espanyola. Aquesta especialista en dret mercantil i fiscal treballa a Luxemburg, on va ser contactada per la Fiscalia Anticorrupció abans de declarar a València, segons consta en el sumari del cas.