Mónica Oltra acusa l'independentisme de "trencar Catalunya"

La vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, ha aprofundit les seves crítiques a l'independentisme català, al qual ha responsabilitzat "d'haver trencat Catalunya" de manera "irresponsable". Així ho va dir anit al programa 'Assumptes interns' d'À Punt, després de ser preguntada per la picaraballa d'ara fa dues setmanes amb l'expresident català, Carles Puigdemont, a qui va acusar de dedicar-se a anar pel món "fotent-se bons menjarots i penjant-ho a Twitter" mentre Oriol Junqueras "és a la presó".

La precampanya d' @AssumptesAPunt calfa motors 🏍️📩. @pere_aznar ha preguntat a @monicaoltra sobre el seu enfrontament tuiter amb Puigdemont 🐥🔪i la vicepresidenta li ha contestat sense pèls a la llengua👅. Pots veure l'entrevista sencera ací 👉 https://t.co/mfTqbaeWMS pic.twitter.com/fyDbJ8Xs4t — À Punt (@apunt_media) 27 de febrer de 2019

Oltra ha retret a Puigdemont el to "prepotent" i masclista de la seva resposta, perquè li parlava "com a un xiqueta a qui li expliques les coses com si no tingués coneixement" i a qui convidava a acompanyar-lo "en els seus viatges" com si fos Phileas Fogg, el protagonista de la novel·la 'La volta al món en vuitanta dies" de Jules Verne.

La candidata de la formació valencianista ha eixamplat les crítiques al conjunt del moviment independentista arran de la virulència d'algunes respostes que va rebre a Twitter i per intentar "donar lliçons des d'una superioritat malgrat que tenen tot un país enfrontat", i per haver generat un "país que està trencat i això sempre és un problema". "Qui contribueix a això, crec que ho fa d'una manera molt irresponsable", va concloure Oltra.

Estratègia electoral