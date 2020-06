Ja són vint els detinguts per les agressions feixistes en la manifestació del Nou d'Octubre del 2017 a València

La Policia Nacional ha detingut un jove per la seva participació en els incidents i les agressions que van dur a terme militants d'extrema dreta durant la manifestació del Nou d'Octubre del 2017 a València després d'una investigació de gairebé tres anys. Amb la nova detenció, la xifra total d'arrestats per aquest succés ascendeix a vint.

Segons un comunicat de la Policia Nacional, el detingut és un jove de 23 anys, d'origen espanyol, al qual es considera presumpte autor de delictes contra els drets fonamentals amb motivació discriminatòria per raons ideològiques i de desordres públics. El jove arrestat no compta amb antecedents policials i després de la seva declaració va ser posat en llibertat. A més dels vint arrestats en aquests tres anys, també hi ha sis persones més identificades.

Un jove ferit i moments de molta tensió

Els incidents de la manifestació del Nou d'Octubre del 2017 es van produir quan ara fa tres anys centenars de simpatitzants de l'extrema dreta van boicotejar la marxa reivindicativa de la Diada del País Valencià i van ferir un jove, al qual van trencar diverses dents. Els seguidors de formacions ultres es van enfrontar als participants de la manifestació i van donar lloc a moments de molta tensió i algunes agressions i corredisses.