Els ingressos hospitalaris per covid creixen un 24,5% en dos dies al País Valencià

El País Valencià ha sumat aquest dilluns 356 nous contagis de coronavirus confirmats per proves PCR o tests d’antígens. La xifra representa una important disminució respecte a les últimes dades de dissabte, quan es van notificar 1.690 casos, però s’inscriu en la ja habitual disminució que té lloc cada dilluns com a conseqüència del retard en la notificació i recompte de les dades acumulades durant el cap de setmana. Un descens que, a més, gairebé sempre és seguit per un important repunt els dimarts.

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública també ha informat que durant les últimes 48 hores s'han registrat 11 morts més. Des que va començar la pandèmia ja hi ha hagut 1.775 víctimes mortals per coronavirus al País Valencià i el nombre d'infectats confirmats per proves PCR o tests d’antígens arriba a 55.924 persones.

La dada que més preocupa continua sent la de persones hospitalitzades, que ha tornat a augmentar de manera notable i que arriba fins a 1.005, gairebé 200 més que dissabte, quan se'n van notificar 808. Aquest creixement suposa un 24,5% més. D'aquest total, 137 són a l’UCI, 12 més que divendres. D'altra banda, s'han donat 844 altes. En total, ara mateix hi ha 9.130 casos actius i 54.933 persones s'han curat des de l'aparició del virus.

Pel que fa a les residències, Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 40 (+4) centres de gent gran i en sis de persones amb diversitat funcional. Als geriàtrics s'han registrat vuit positius –tres residents i sis treballadors– i dos víctimes mortals més. Finalment, s'han notificat 47 brots nous, tots amb menys de deu infectats, a excepció d'un d'origen laboral a Petrer (Vinalopó Mitjà), amb 12 positius.