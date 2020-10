El País Valencià rebrà el 9,6% de les inversions, gairebé l'equivalent a la seva població

El País Valencià rebrà el 9,6% de les inversions dels pressupostos generals de l’Estat el 2021, és a dir, 1.164 milions d’euros, un 57% més que els comptes actuals, que incloïen una despesa de 740. El percentatge gairebé equival a la seva població en el conjunt de l'Estat, el 10%, i suposaria el compliment d'una llarga reivindicació, fins i tot inclosa en l'Estatut d'Autonomia. Les dades les ha fet públiques aquest dimecres la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha lliurat l'avantprojecte dels pressupostos generals a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, perquè iniciïn la seva tramitació parlamentària.

Els govern espanyol presenta un projecte de pressupostos expansius amb una inversió de 239.765 M€

La valenciana és la quarta autonomia amb més inversió en el projecte de pressupostos després d’Andalusia, la més poblada, amb el 17,7%, Catalunya amb el 16,5% i la Comunitat de Madrid amb el 10,3%. L a inversió total que l'Estat ha adjudicat a les comunitats s'eleva fins als 12.125 milions d'euros.

Pel que fa als fons europeus, l'Estat ha adjudicat ja una partida de 18.793 milions a les comunitats autònomes, 14.540 dels quals encara s'han de regionalitzar (és a dir, encara s'ha de saber a quin territori s'adjudiquen). De moment, al País Valencià li toquen 414 milions, amb la qual cosa serà, de nou, el quart territori de l’Estat amb més inversió després d'Andalusia, amb 702 milions, Catalunya amb 596 i Madrid amb 461.

Condonació del deute de la Copa Amèrica i del transport metropolità

L'avantprojecte dels comptes generals de l'Estat inclou dues importants reivindicacions. La primera és la condonació del deute de 414 milions que el Consorci València 2007 manté amb el tresor públic arran de les obres al port de València per a la celebració de la Copa Amèrica de vela. La segona és l'increment dels fons destinats a l'Autoritat del Transport Metropolità de València, que passen dels 10 milions d'euros actuals a una previsió de 38. Des del País Valencià fa anys que es denuncia la "marginació" patida per la capital valenciana davant el finançament que reben les entitats gestores del transport de Madrid, Barcelona, Sevilla o les Illes Canàries. En el nou projecte de pressupostos per al 2021, a l'autoritat metropolitana de Madrid li corresponen 126 milions, a la de Barcelona 109 i a la de Canàries 47.

Aquestes dues partides, juntament amb l'assignació d'una inversió equivalent al pes de la població del País Valencià en el conjunt de l'Estat, podrien facilitar el suport de Compromís als comptes del 2021, tal com ja han reconegut des de la coalició valencianista, que s'ha felicitat pels compromisos adquirits per l'executiu del PSOE i Podem.