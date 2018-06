Les universitats valencianes i Acció Cultural reclamen al Consell que garanteixi ja "la igualtat lingüística"

Les cinc universitats públiques i Acció Cultural del País Valencià han presentat avui públicament un document per reclamar al govern valencià que aprofiti els mesos que queden abans de les eleccions del juny del 2019 i aprovi les mesures necessàries per garantir "la igualtat lingüística de tots els valencians".

En concret, les entitats signats han sol·licitat l'establiment de la competència lingüística en les dues llengües oficials per accedir a la funció pública, i la recuperació de la reciprocitat de tots els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, aprovada per les Corts Valencianes, així com la creació de nous acords per rebre també el senyal de mitjans com ara IB3 o d’Andorra; l'impuls de la col·laboració en matèria cultural i lingüística entre el País Valencià, Catalunya i les illes Balears, i la posada en marxa de mesures que vertebrin el País Valencià i afavoreixin la defensa de la llengua a les comarques del sud alacantí.

El document fet públic avui dona continuïtat al presentat el març del 2015, que proposava una política lingüística que: "Primer, legislés de manera efectiva i concreta (no sols sobre la base de l’expressió de desitjos o d’afirmacions genèriques com promoure o incentivar el valencià; segon, oferís als ciutadans vies fàcils d’informació dels seus drets lingüístics i de denúncia en cas de discriminació, i, tercer, com que tot dret només es pot exercir si hi ha un deure correlatiu, exigència de competència lingüística i mecanismes de sanció per als discriminadors".

"S'han fet avanços, però fan falta passos endavant"

Des de les cinc universitats públiques i Acció Cultural del País Valencià han remarcat, en referència als últims tres anys: "S’han fet avanços en la línia que demanàvem, però alhora també trobem a faltar passos endavant en alguns camps fonamentals per aconseguir la necessària igualtat lingüística de tots els valencians".

L’acte ha comptat amb la presència dels representants de política lingüística de les cinc universitats valencianes i el suport de representants de Compromís, Esquerra Unida, Podem i Esquerra Republicana del País Valencià, el sindicat Intersindical Valenciana i l’associació cultural Tirant lo Blanc, entre altres entitats.