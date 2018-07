El TSJPV anul·la 11 articles del decret que prioritza l'ús del valencià en l'administració

El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSPV) ha declarat la nul·litat d'11 articles i una disposició final del decret que estableix l'ús preferent del valencià en l'administració autonòmica perquè considera que la legislació ignora la realitat plurilingüe del País Valencià.

Els magistrats de la sala del contenciós-administratiu han admès parcialment el recurs del Partit Popular i han eliminat els articles que permeten un ús preferent del valencià en les notificacions, la retolació d'edificis i la comunicació entre els empleats públics i amb els ciutadans. El TSPV també ha anul·lat els apartats que regulen l'ús del valencià en publicacions i publicitat institucional, en els concursos públics amb proveïdors, en la retolació de carreteres, camins i altres dependències i serveis d'interès públic que depenen d'entitats locals.

No iniciar la conversa en valencià

El tribunal considera contrari a dret l'article que imposa al personal de l'administració que atén la ciutadania l'obligació d'iniciar la conversa en valencià en considerar que "imposar sense justificació coneguda" l'ús d'una llengua contravé l'estatut d'autonomia, la llei d'ús i ensenyament del valencià i la doctrina del Tribunal Constitucional.

En castellà, també a la Generalitat de Catalunya i al Govern de les Illes Balears

Els magistrats de la sala del contenciós-administratiu també consideren que els documents o expedients emesos per la Generalitat en valencià només tenen validesa dins del País Valencià, i que han de ser traduïts al castellà també quan es dirigeixen a aquelles autonomies que l'administració denomina del "mateix àmbit lingüístic" que la valenciana, és a dir, Catalunya i les Illes Balears.

Obligació de conèixer el castellà, però no el valencià

La sentència també considera il·legal la regulació que fa el decret sobre la llengua a utilitzar en els rètols informatius d'oficines i instal·lacions de la Generalitat Valenciana. L'ús exclusiu del valencià per a les zones valencianoparlants i la possibilitat d'utilitzar les dues llengües per als territoris de predomini lingüístic castellà "no preserva el equilibri entre les dues llengües oficials", assenyalen els magistrats que apel·len a les sentències del Constitucional per recordar que "no existeix el deure de conèixer el valencià i sí el castellà".

Les comunicacions entre empleats públics. també en castellà

El TSPV tampoc considera ajustat a dret l'article que estableix que les actuacions administratives internes, que es basen fonamentalment entre empleats públics, es redacten exclusivament en valencià com prevé la norma aprovada pel Consell, perquè no tots tenen l'obligació de conèixer la llengua pròpia.

En aquest sentit, els magistrats asseguren que la norma anul·lada parcialment "ignora la realitat plurilingüe" del País Valencià, en el qual "existeixen territoris predominantment castellanoparlants".

Publicacions i publicitat institucional

Els magistrats també anulan parcialment l'article que estableix que les publicacions periòdiques de la Generalitat i la publicitat institucional es redactaran en valencià. Després de recordar "la inexistència del deure de conèixer el valencià", la sala conclou que "la previsió que només s'han de redactar obligatòriament en valencià els fullets, cartells i avisos de caràcter informatiu o divulgatiu en qualsevol suport i, en general, totes les publicacions, conculca el règim de cooficialitat que deriva de la Constitució, de l'estatut d'autonomia i de la llei d'ús i ensenyament del valencià".

Contractació pública, competència estatal

Igualment discriminatori és l'article, segons la sala del contenciós-administratiu, que imposa l'ús del valencià als licitadors que opten als concursos públics. "Això suposa desconèixer que l'opció lingüística no només es reconeix a la ciutadania", sinó que "també arriba als contractistes o aspirants a ser-ho, domiciliats dins o fora del territori autonòmic". Establir el valencià entre els requisits dels plecs de condicions de les contractacions públics no té "cobertura legal" perquè la regulació de la matèria relativa a contractes del sector públic és una competència estatal; no autonòmica.

Senyalització de carreteres i camins

El tribunal també declara il·legal l'article que estableix el valencià com la llengua que s'ha d'utilitzar en la senyalització de carreteres, camins, estacions d'autobusos i dependències d'interès públic que depenen de les entitats locals. El precepte, segons la sentència, és contrari a dret perquè estableix que la senyalització en el territori ha de ser-ho en valencià mentre que en els territoris de predomini del castellà no s'estableix la regla de què s'ha de fer, almenys en castellà.