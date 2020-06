El TSPV anul·la diversos articles i redueix les competències de l’Oficina de Drets Lingüístics del País Valencià

La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJPV) ha declarat nuls diversos articles del decret del Consell del novembre del 2017 pel qual es va crear l'Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat amb l'objectiu de "vetlar pel compliment i l'aplicació de la normativa legal sobre l'ús dels llengües oficials a la Comunitat Valenciana; assessorar les institucions i particulars en l'exercici dels drets lingüístics reconeguts per l'ordenament jurídic i canalitzar les reclamacions, suggeriments i consultes per discriminació lingüística que formule la ciutadania".

Els magistrats de la sala quarta, de majoria conservadora, han estimat parcialment un recurs de l'associació Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana, perquè consideren que l'oficina no exerceix únicament la funció d'assessorament sinó que també genera "veritables actes administratius" amb efectes jurídics que afecten tercers quan actua sobre reclamacions i suggerències de la ciutadania. Una actuació que segons el tribunal es du a terme "al marge de qualsevol procediment i consegüents garanties per als seus destinatari"», com la possibilitat de recurs.

Persecució del valencià

Escola Valenciana i Acció Cultural del País Valencià (ACPV) han emès un comunicat conjunt per criticar la decisió del TSJPV en què afirmen que la sentència "desprotegeix els ciutadans davant qualsevol agressió lingüística". Les dues entitat han denunciat també que hi ha una "persecució de facto de qualsevol norma que protegisca el valencià com a llengua oficial". "No es pot entendre que la totalitat dels decrets de normalització del Botànic [pacte entre les diverses formacions que formen el govern valencià] hagen estat tombats totalment o parcialment de manera sistemàtica per la mateixa secció quarta", han emfatitzat Escola Valenciana i ACPV, que han reclamat al Consell una "resposta contundent per garantir els drets lingüístics dels valencianoparlants".