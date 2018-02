L'Ajuntament de València va comprar dues trituradores de paper dies abans del processament del número dos de Barberá

La Fundació Turisme València va ordenar l'abril del 2015 la compra de dues màquines trituradores de paper i posteriorment va contractar una empresa experta a destruir documents. Així ho ha revelat una informació publicada pel diari 'El Mundo', que assenyala que l'adquisició es va produir tres setmanes després que l'exvicealcalde de la ciutat Alfonso Grau presentés la seva dimissió pel seu processament en el cas Nóos, procés del qual finalment va ser absolt, i vuit dies abans que l'exregidora de Cultura María José Alcón, esposa de Grau, afirmés en una conversa telefònica amb el seu fill que la candidatura de Rita Barberá estava blanquejant diners de procedència il·lícita amb bitllets de 500 euros.

Aquesta informació consta en un informe remès per la fundació al jutjat d'instrucció número 18 de València, que instrueix el cas Taula per investigar el presumpte blanqueig de diners en el grup municipal del Partit Popular a la ciutat de València, així com el presumpte finançament il·legal de les campanyes electorals del 2007, el 2011 i el 2015.

Segons aquesta informació, els documents destruïts recollirien els serveis prestats per Laterne Product Council, l'empresa de comunicació que va organitzar la campanya electora del PP de València en les eleccions municipals del 2007, durant els anys 2006, 2007 i 2008.

L'import de la compra de les dues trituradores va ascendir fins a 2.057 euros i la contractació de l'empresa experta en destruir documents fins a 4.222.