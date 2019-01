Llauradors valencians qualifiquen d'"indignant" que la UE negui l'augment de les importacions de crítics sud-africans

La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià ha qualificat d'"indignant, sense autocrítica i amb un alarmant desconeixement" el debat celebrat avui per la comissió d'Agricultura del Parlament Europeu sobre la crisi de la citricultura europea, que s'ha tancat amb la conclusió que no hi ha motius per demanar la clàusula de salvaguarda a les importacions citrícoles de Sud-àfrica perquè "no han augmentat significativament".

Per al secretari general de l'entitat, Carles Peris, a aquesta conclusió s'hi ha arribat perquè, tot i "els esforços dels eurodiputats espanyols", la sessió "semblava més un diàleg de sords que un debat seriós i constructiu", on han dominat els arguments del representant de la Comissió Europea, que "ha obviat les dades oficials de la Unió Europea que demostren que les exportacions han pujat més d'un 40% en només cinc anys, fins a arribar a més de 800.000 tones". Des de la Unió de Llauradors i Ramaders també han retret als representants de la comissió que atribueixin la crisi del sector a "les condicions internes de producció de les zones citrícoles espanyoles, com les climatològiques o d'organització comercial, entre d'altres".

Tot i la negativa de les autoritats europees, Carles Peris ha reiterat demandes de l'organització com ara "la renegociació dels tractats internacionals amb incidència en el sector, l'aplicació de la clàusula de salvaguarda com s'ha aconseguit amb l'arròs, una reciprocitat real de les normatives europees en matèria fitosanitària, mediambiental i laboral a les produccions agràries procedents de països tercers i la implantació del tractament en fred en trànsit a tots els cítrics procedents de països tercers amb plagues de quarantena".

"Convidem els representants de la Comissió Europea a visitar la Comunitat Valenciana i conèixer 'in situ' la problemàtica actual de l'agricultura valenciana en general i del cultiu dels cítrics en particular, a veure si contemplant la realitat dels productors amb els seus camps plens de fruita a l'arbre o a terra, s'adonen de quina és la situació real", ha conclòs Peris.