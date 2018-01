Ximo Puig reitera la negativa del govern valencià a introduir cap retallada més

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestat que la solució a la reforma del sistema de finançament "no pot ser el xantatge", en referència a la retallada de 353 milions d'euros de les transferències de l'Estat anunciada la setmana passada per l'executiu espanyol fins que s'aprovi el pressupost del 2018. "No farem cap retallada més", ha anunciat. A més, Puig ha exigit el pagament dels prop de 1.500 milions d'euros de la liquidació del 2016, "que ja són nostres" i que encara no han estat transferits.

El cap del Consell ha fet aquestes declaracions després de la reunió de la comissió mixta de Seguiment de la Reforma del Sistema de Finançament, que ha conclòs que la situació a Catalunya "està paralitzant la negociació" i en la qual els experts valencians han subratllat que el govern central "no té cap intenció" d'accelerar la reforma tot i que s'hauria d'haver produït ara fa quatre anys. En aquest sentit, Puig ha destacat "l'incompliment" del president espanyol Mariano Rajoy, que va afirmar que la reforma del sistema de finançament es produiria el 2017.