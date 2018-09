L'alcalde d'Ontinyent amenaça amb crear una candidatura pròpia si el PSOE no el deixa repetir com a candidat

L'expresident de la Diputació de València i alcalde d'Ontinyent (Vall d'Albaida), el socialista Jorge Rodríguez, ha obert la porta a presentar-se mitjançant una candidatura independent si la direcció del PSOE no rectifica la decisió de no deixar-lo participar en les primàries per aspirar a repetir en l'alcaldia en les eleccions municipals de l'any que ve.

Rodríguez, en declaracions als mitjans de comunicació després de visitar el campus de la Universitat de València a Ontinyent, ha assegurat sentir-se "molt sorprès" per la decisió del PSOE, que ha justificat la mesura per la suspensió cautelar de militància de l'expresident provincial arran de la seva detenció el mes de juny passat en l'operació Alqueria. El dirigent valencià ha afirmat que "sí o sí" es presentarà com a candidat a l'alcaldia.



En un to dur, el també exportaveu del PSPV ha afirmat que "s'equivoca qui pensa que des de Madrid es decideix el futur dels pobles". "Diguin el que diguin i facin el que facin, el futur d'Ontinyent està en mans de la gent d'Ontinyent", ha recalcat Rodríguez, per després explicar que "ara el que ens toca és obrir un període de reflexió amb els militants per poder decidir d'una manera conjunta quin és el futur" i, sobretot, per "continuar defensant els interessos de la ciutadania" de la capital de la Vall d'Albaida.

Obert a deixar el partit

Jorge Rodríguez ha reiterat la seva disposició a deixar la formació i ha assegurat que no pot formar part d'un partit que no el vol. "Ha estat el PSOE el que ha trencat relacions amb mi" i "l'únic que puc fer, amb tota la tristesa del món, és acatar la decisió".

L'alcalde d'Ontinyent ha reiterat les seves crítiques a una decisió "totalment incomprensible" perquè "no respecta el codi ètic del partit ni un principi constitucional com és la presumpció d'innocència".

Ximo Puig dona suport a Rodríguez

El president del PSPV i cap del Consell, Ximo Puig, ha defensat que la decisió del PSOE de vetar Rodríguez "no és irreversible, i ha dubtat de "si és el moment processal oportú per prendre aquesta decisió". "La respecto, tot i que no la comparteixo", ha subratllat.

"Penso sincerament que a hores d'ara del que es tracta és de saber exactament què hi ha en aquest sumari", ha dit en declaracions als mitjans, mostrant el seu desig que "al més aviat possible se solucioni la qüestió jurídica i s'aixequi el secret (deL sumari) i a partir d'aquí prendre les decisions definitives", perquè la suspensió de militància de Rodríguez, ha remarcat, "és temporal".

Preguntat sobre si s'ha sentit desautoritzat per la direcció federal, Puig ha indicat que sap "quines limitacions té cadascú en aquesta qüestió".