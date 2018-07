El jutge arxiva una de les causes sobre el presumpte finançament il·legal del PSPV

El titular del jutjat d'instrucció número 43 de Madrid ha arxivat la causa contra Etelvina Andreu, exdirectora general de Consum del ministeri de Sanitat i candidata a l'alcaldia d'Alacant pel PSPV el 2007, i contra Consuelo Sánchez Naranjo, llavors subsecretària de Sanitat i Consum, investigades per l'adjudicació el 2008 d'un contracte de publicitat per 184.138 euros que presumptament s'hauria pogut fer servir per finançar irregularment el PSPV.

En la resolució, a què ha tingut accés Efe, el jutge estableix que ni en el desenvolupament de l'expedient d'adjudicació a l'empresa Crespo Gomar ni en la seva conclusió "s'han apreciat irregularitats que portin a concloure l'existència d'indicis dels delictes que donin lloc a la incoació de la causa". El magistrat afegeix que, després de prendre declaració a Andreu i Sánchez Naranjo el 26 de juny passat, no ha detectat en la seva actuació la comissió dels delictes de prevaricació i malversació de cabals públics que se'ls imputaven, raó per la qual ha acordat l'arxivament de la causa.

"Cap tipus d'intervenció en l'adjudicació"

Segons la decisió judicial, encara provisional perquè s'hi pot recórrer, Andreu va entrar al ministeri quan l'expedient de contractació ja s'havia iniciat i el plec de prescripcions tècniques ja s'havia aprovat, i la seva participació posterior es va limitar "a la subscripció del certificat de realització de la campanya contractada". "No ha resultat de les actuacions que tingués cap tipus d'intervenció en la determinació de la puntuació aconseguida per l'empresa Crespo Gomar en el concurs, ni que incités, sol·licités o determinés cap dels participants en el procés de contractació perquè l'adjudicació es realitzés a aquesta empresa", afirma la resolució.

El jutge afegeix que "el fet que hi hagués una relació anterior" entre Andreu i Crespo Gomar, empresa que va treballar en l'organització de la seva campanya a l'alcaldia d'Alacant, "no porta a la conclusió" que hagi comès cap irregularitat en l'adjudicació.

Per la seva banda, Sánchez Naranjo va ser qui va acordar que es portés a terme la campanya, si bé no va intervenir en la tramitació del concurs i el jutge no aprecia que incorregués en irregularitats. El magistrat tampoc veu cap indici de delicte en l'actuació dels membres de la mesa de contractació i dona credibilitat a les explicacions que van donar en les seves compareixences.

Així mateix, el jutge no aprecia "cap irregularitat" en les valoracions a Crespo Gomar perquè l'econòmica es basa en "una qüestió aritmètica" i en relació amb la tècnica "no es pot concloure que hi hagi hagut cap irregularitat" en la puntuació que va obtenir l'empresa, 46,80 punts superior a les altres que hi van participar.

Una causa pendent

Tot i l'arxivament provisional de la causa, encara hi ha un procediment obert en un jutjat de Madrid que investiga més irregularitats en un altre contracte de publicitat del Pla d'Habitatge 2009-2012, adjudicat també a Crespo Gomar per 126.208 euros, en què estan imputats dos alts càrrecs de l'exministra Beatriz Corredor.

La investigació prové del jutjat d'instrucció número 21 de València, que va detectar un possible cas de finançament irregular del PSPV i del Bloc Nacionalista Valencià, soci majoritari de Compromís, però es va declarar no competent per investigar els presumptes delictes perquè no s'haurien comès a València. Per això es va inhibir en favor dels jutjats de Gandia (Safor), Benidorm (Marina Baixa) i Madrid.

Segons el jutjat de València que va obrir la investigació, les adjudicacions presumptament fraudulentes van tenir com a beneficiària l'agència de comunicació Crespo Gomar. Aquesta empresa hauria treballat en l'organització del congrés regional del PSPV en què es va triar Jorge Alarte com a secretari general, i també en les campanyes municipals d'Etelvina Andreu a Alacant i Juan María Calles a Castelló el 2007.