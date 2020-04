El camp denuncia una "dràstica caiguda" de la demanda provocada pel tancament de mercats, restauració i turisme

L'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA) ha denunciat que moltes hortalisses i productes carnis pateixen una "dràstica" caiguda de la demanda a causa del tancament de la restauració i el turisme, la supressió de mercats de proximitat en desenes de municipis i l'increment del domini de les grans cadenes de distribució alimentària. Segons l'entitat, la crisi sanitària generada per l'expansió del coronavirus està provocant al sector primari valencià unes pèrdues que ja arriben als 20 milions d'euros, així com que molts llauradors es vegin obligats a "destruir fins al 30% de les collites, ja que no troben una eixida comercial".

Des d'AVA denuncien que els grans supermercats disposen de les seves xarxes comercials, i que els llauradors i ramaders que habitualment proveeixen els mercats de majoristes, aquells que subministren a establiments com carnisseries o verduleries, així com els restaurants, no poden vendre els seus productes.

Entre els cultius més afectats per aquesta situació es trobarien verdures orientals que adquireixen restaurants i ciutadans originaris de la Xina, carxofes, cebes, creïlles, xufes i les plantes ornamentals. Pel que fa a la producció ramadera, les principals víctimes serien la carn i la llet d'origen oví i caprí. Des de l'Associació Valenciana d'Agricultors emfatitzen que la venda d'aquests productes "no hauria de tenir dificultats perquè es tracta d'hortalisses i carns de primera necessitat o de gran consum".

Ajudes que cobreixin "almenys els costos de producció"

Des d'AVA alerten que les pèrdues de 20 milions d'euros podrien veure's "àmpliament superades en els pròxims mesos en cas de mantenir-se els actuals problemes de comercialització". Davant aquesta situació, des de l'Associació Valenciana d'Agricultors han reclamat a la Generalitat i al ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que posin en marxa un pla d'auxili, dotat amb ajudes que cobreixin "almenys els costos de producció".