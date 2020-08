Important reducció dels contagis al País Valencià, que notifica 436 positius i tres víctimes més

El País Valencià ha notificat 436 nous positius, gairebé la meitat dels contagis notificats dimecres, quan es va informar de la xifra més elevada des de l’inici la pandèmia, 829. És la dada que ha fet pública aquest dijous a la tarda la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, que ha comparegut per informar de la pròrroga durant 14 dies més de les restriccions imposades a València. A la ciutat, que amb el 20% de la població de tot el País Valencià concentra el 33% dels brots, continuaran prohibides les reunions de més 10 persones i no es permetran ni les visites ni les sortides de les residències.

Barceló ha detallat que només aquest agost s'han confirmat mitjançant proves PCR 8.706 ciutadans infectats, prop d'un 40% dels notificats des del començament de la crisi sanitària. Amb tot, la consellera ha defensat que aquest creixement es deu, principalment, a la major capacitat de detecció i seguiment de l’administració. El nombre total de casos certificats amb proves PCR des de l'inici de la pandèmia al País Valencià és de 22.035.

Pel que fa a les víctimes, aquest dijous n’hi ha hagut tres. El total ja s’eleva a 1.506. En aquests moments, al País Valencià hi ha 332 persones ingressades (-3) i 42 a l’UCI (+3). De nou, l’única dada positiva del dia és que aquest dijous s'han produït 430 altes (-19), 24.188 des de l’inici de la crisi sanitària.

Sobre l'edat dels ciutadans ingressats, Ana Barceló ha destacat que el 46,2% té més de 65 anys; el 45%, entre 35 i 64; el 8,5%, entre 16 i 34, i el 0,3% en té menys de 15. Una altra dada rellevant és que el 56% dels malalts que han necessitat ser atesos en una UCI tenen entre 35 i 64 anys, i el 29% és major de 65.

La Generalitat Valenciana sol·licitarà 150 rastrejadors militars

La Generalitat Valenciana sol·licitarà al govern espanyol 150 dels 2.000 rastrejadors militars que l'executiu de Pedro Sánchez ha posat a disposició de les comunitats autònomes. El desig del Consell és que aquests reforços actuïn a València i la seva àrea metropolitana, que és la part del País Valencià on hi ha més contagis. A més, també es vol crear un grup d'acció urgent que es traslladi de manera ràpida fins als nuclis on es detectin "brots importants". Així ho ha avançat aquest matí el president del govern valencià, Ximo Puig, després de reunir-se amb representants de l'executiu espanyol i de les forces de seguretat de l'Estat.