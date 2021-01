Dos alcaldes valencians es vacunen contra el covid perquè "sobraven" dosis al centre de salut

Els alcaldes, socialistes, de dos petits pobles de la Marina Alta, el Verger i els Poblets, s'han vacunat contra el covid-19 malgrat no formar part dels grups de risc als quals s'està subministrant la vacuna inicialment. Ximo Coll i Carolina Vives, que a més són parella, han aprofitat diverses dosis que havien estat enviades al centre de salut del Verger i "que sobraven".

En declaracions a l’agència Efe, Coll ha explicat que divendres passat la responsable del centre de salut del Verger li va explicar que havien sobrat set dosis del paquet enviat per la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública perquè vacunessin el personal sanitari. Les vacunes no havien estat utilitzades perquè dos treballadors estaven en quarantena, dos més tenien la grip i tres més van preferir que no els les injectessin. Aquesta circumstància va ser aprofitada per l'alcalde i la seva parella, alcaldessa de la veïna població dels Poblets, perquè els administressin les vacunes "sense amagar-se ni amb mala fe". Les cinc dosis sobrants van ser injectades a agents de la policia local i de la Guàrdia Civil que en aquell moment prestaven servei a la localitat.

L'alcalde ha remarcat que des del centre de salut li van indicar que una vegada tretes del congelador, les dosis es barrejaven i tenien una vida útil d'entre sis i set hores, per la qual cosa era convenient aprofitar-les. "Era millor llençar-les?", s'ha preguntat en veu alta el batlle del Verger, que no es considera "un privilegiat" sinó "un conillet d'índies". De fet, ha afegit que ell i la seva dona es van fer fotos en el moment de la vacunació per distribuir-les quan arribés el moment i així animar a la vacunació.

Coll, que ocupa el càrrec des del 2015 i és lampista de professió, s'ha mostrat sorprès per l'enrenou mediàtic que ha generat la notícia i ha lamentat que l'oposició li hagi retret el seu comportament en la junta de portaveus municipal.

Investigació de la conselleria

Després de conèixer els fets, la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha obert una investigació per aclarir els motius pels quals s'ha vacunat els dos alcaldes i els cinc agents de la policia local i de la Guàrdia Civil tot i no formar part dels grups de risc als quals s'està subministrant la vacuna. "No es permetrà cap alteració del protocol [de vacunació]", ha advertit la consellera, Ana Barceló.