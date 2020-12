El País Valencià suma el cinquè dia consecutiu amb més de 2.000 positius

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat aquest divendres 18 noves víctimes mortals per coronavirus i 2.189 nous positius, en el que suposa el cinquè dia consecutiu que el País Valencià superà els 2.000 contagis. Des de l'inici de la pandèmia, a començaments d'any, el nombre de positius confirmats per proves PCR o tests d’antígens ja és de 126.256 persones, i el de víctimes mortals, de 2.718.

Pel que fa als hospitals, hi ha 1.154 persones ingressades. D'aquestes, 221 són a les UCI. En total, ara mateix hi ha 14.293 casos actius. D'altra banda, hi ha hagut 1.476 altes i 120.904 persones s'han curat des de l'inici de la pandèmia.

Sobre la situació de les residències, Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 95 centres de gent gran, en 18 centres de persones amb diversitat funcional i en quatre centres de menors. Als geriàtrics s'han registrat 72 positius (48 residents i 24 treballadors) i tres víctimes mortals. Finalment, s'han notificat 45 brots nous, gairebé tots amb menys de 10 infectats.