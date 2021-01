Rècord d'hospitalitzacions al País Valencià amb 2.254 persones ingressades per coronavirus

La incidència del coronavirus no afluixa al País Valencià, com tampoc ho fa la pressió sobre els hospitals, que continua creixent i ja són 2.254 les persones ingressades, 175 més que dimarts. Es tracta de la xifra més alta registrada fins ara. D'aquest total, 340 (+9) són a les unitats de cures intensives (UCI).

Tampoc és gens esperançadora la dada d'infectats, després que aquest dijous s'hagi notificat la segona xifra més elevada de contagis amb nous 3.809 positius –el rècord es va produir dimarts passat, amb 3.930–. A més, en el dia que entren en vigor les noves restriccions aprovades dimarts per contenir l'expansió del virus, s'han comunicat 58 víctimes mortals més. Des de l'inici de la pandèmia, a començaments d'any, el nombre d'infectats confirmats per proves PCR o tests d’antígens ja és de 159.153 persones, i el de defuncions, de 3.174. D'altra banda, hi ha hagut 4.288 altes. En total, ara mateix hi ha 17.992 casos actius.

Sobre la situació de les residències, Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 136 (+27) centres de gent gran, en 25 (+4) centres de persones amb diversitat funcional i en cinc centres de menors. Als geriàtrics s'han registrat 130 positius (81 residents i 49 treballadors) i 15 víctimes mortals. Finalment s'han notificat 48 brots nous, gairebé tots amb menys de 10 infectats.