Un equip d'investigadors valencià desenvolupa un sistema que mesura la presència del coronavirus en l'aire

Un equip d'investigadors de la Universitat Politècnica de València (UPV), en col·laboració amb especialistes de la Universitat de València (UV), han ideat un nou sistema, basat en un biosensor d’alta sensibilitat, per a la detecció directa de SARS-CoV-2 en aerosols atmosfèrics. El dispositiu, en fase de prototip i finançat per la conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana, permetria avaluar la qualitat de l’aire i la detecció primerenca de virus en espais interiors com per exemple habitatges, aules, restaurants, cinemes o mitjans de transport.

Els estudis preliminars s’han dut a terme utilitzant partícules similars al virus però que no contenen el seu genoma, de manera que no són infeccioses. “El biosensor s’ha avaluat a escala de laboratori i detecta les partícules en aire, de manera que proporciona un senyal que es relaciona amb la càrrega vírica present en l'ambient. D’aquesta manera, al detectar càrrega viral a nivells que poden ser perjudicials per a la salut emet un senyal d’alarma. Es tractaria, per tant, d’un biosensor capaç de detectar SARS-CoV-2 en llindars de concentració crítica”, explica Augusto Juste, investigador predoctoral de l’Institut de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) de la UPV.

La metodologia i el prototip desenvolupat per l'equip de l’IDM està actualment en la fase d'avaluació hospitàlaria, en un estudi que s'està duent a terme en col·laboració amb el servei de Medicina Preventiva i Qualitat Assistencial de l'Hospital General Universitari de Castelló.

“Els resultats de l'estudi permetran formular propostes de gestió per reduir les possibilitats de contagi en espais interiors sanitaris. A més, haurà d'ajudar a establir nous elements de gestió en la seguretat dels centres d'atenció secundària que ajudin a protegir la salut dels pacients i el personal sanitari i, així, disminuir els riscos de transmissió en la població general. Amb l'arribada de l'hivern i el tancament de terrasses, es fa necessari garantir que els espais tancats siguin llocs segurs” afirma Mario Carballido Fernández, director de l'assaig a l'Hospital General Universitari de Castelló.