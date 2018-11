Un recinte cultural de València cancel·la una actuació de 'Mongolia' per les amenaces de l'extrema dreta

Després de l a suspensió el 8 de novembre de l'espectacle ' Nunca os olvidaremos', protagonitzat per l'humorista Dani Mateo, que finalment es durà a terme al Palau de la Música el 9 de febrer, l'extrema dreta encapçalada per la formació ultra España 2000 ha aconseguit un nou èxit i l'espai Rambleta de València ha suspès l'espectacle 'Mongolia sobre hielo', previst per a aquest cap de setmana.

La decisió l'ha feta públic el mateix espai cultural mitjançant un comunicat on explica que s'ha vist obligat a cancel·lar les funcions "per motius de seguretat" i després dels contactes mantinguts durant els últims dies amb la policia local i l'Ajuntament de València.

"La crispació, els insults, les amenaces i la incitació a la violència que s'han exposat a les xarxes socials, així com les amenaces directes que han rebut els treballadors d'aquest centre, impedeixen, sota les actuals condicions, la celebració de l'espectacle. La seva celebració, en aquestes circumstàncies, suposa un risc inassumible per a la seguretat dels assistents, dels artistes i del personal del centre, que fins a l'últim moment ha estat defensant la realització de l'espectacle tot i la intimidació, coacció i les amenaces", han remarcat en la seva nota de premsa.

Des del recinte cultural també han subratllat que "han esgotat totes les possibilitats" per seguir amb l'espectacle perquè la seva vocació com a gestor cultural és que el centre serveixi com "a altaveu de les diferents sensibilitats artístiques". "La solució a aquest problema no passa per canviar de localització l'espectacle. El problema són les amenaces i la impossibilitat de veure garantida la integritat física dels assistents", diuen.

"Des de Rambleta fem una crida urgent a les instàncies competents perquè s'adopten les mesures necessàries que eviten que qualsevol espai cultural haja de cancel·lar la seua programació per amenaces, coaccions i intimidacions, i que asseguren que puguen programar amb la llibertat que ha d'estar garantida en un estat democràtic i de dret", han conclòs.