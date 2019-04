La imputació del president de la Diputació de València erosiona el discurs de regeneració del PSPV i Compromís

La imputació en plena campanya electoral de l'expresident de la Diputació de València i alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, que ha decidit abandonar el PSPV i crear un nou partit, La Vall d'Albaida Ens Uneix, va enterbolir el discurs de regeneració dels caps de llista del PSPV i Compromís, Ximo Puig i Mónica Oltra, en el debat organitzat anit per RTVE entre els cinc principals candidats a la presidència de la Generalitat Valenciana. El fet que l'exdirigent socialista estigui acusat per haver intentat destinar dos milions d'euros per contractar a l'ens provincial set persones, quatre de vinculades al PSPV i tres a Compromís, suposadament de manera irregular, va atorgar als líders del Partit Popular i Ciutadans, Isabel Bonig i Toni Cantó, la possibilitat de posar en entredit l'actuació dels dos partits, una oportunitat que sobretot el dirigent de Cs no va desaprofitar.

En la seva intervenció, Toni Cantó va retreure al PSPV i a Compromís que hagin "enxufat set amiguets" a la Diputació de València, una acusació que Puig va intentar neutralitzar defensant que "la diferència" amb altres formacions és que el seu partit actua quan hi ha un problema i que aquest cas no és equivalent a "la corrupció sistèmica" del PP. En la mateixa línia, Oltra va afirmar que allò "important és actuar", i va emfatitzar que Compromís va apartar "des del primer minut" la cogerent de Divaterra [Agustina Brines, l'única dirigent del partit imputada] del seu càrrec.

Més cautelosa que Cantó va ser Isabel Bonig, que va recordar que el seu partit ha reconegut i ha demanat perdó per la corrupció. "Nosaltres no farem un procés inquisitorial i respectarem la presumpció d'innocència", va afirmar.

Per la seva banda, el candidat de Podem, Rubén Martínez Dalmau, va afirmar que el cas de la Diputació de València demostra per què cal trencar amb els "nuclis de corrupció" que són les diputacions provincial, i va recordar que el seu partit reclama la desaparició d'aquestes institucions.

Puig reclama acabar amb la prostitució

Pel que fa a noves propostes fins ara no sentides durant la campanya, les més destacades van ser les que va fer el cap del Consell i candidat socialista, Ximo Puig, que va avançar que en la pròxima legislatura el PSPV reclamarà que s'acabi amb la prostitució i que es legisli sobre l'eutanàsia.