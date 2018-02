El govern espanyol obliga a retolar en castellà els senyals de trànsit a un municipi del País Valencià

La delegació de govern espanyol ha instat a l'Ajuntament de Bellreguard a "respectar i complir" la llei vigent en matèria de circulació i seguretat vial, en relació al requeriment que va enviar a finals de gener a aquesta localitat de la comarca de la Safor perquè retolés els senyals de trànsit en les dues llengües oficials del País Valencià després de rebre una queixa d'un ciutadà per utilitzar únicament el valencià.

En resposta a una carta dels senadors de Compromís Jordi Navarrete i Carles Mulet per reclamar que l'executiu del Partit Popular cessi la seva "persecució i caça envers els ajuntaments governats per Compromís", la delegació del govern ha defensat que "no es tracta d'una qüestió lingüística, sinó de vetllar pel compliment de l'ordenament jurídic i de garantir la seguretat viària perquè les normes siguin enteses per tots, amb independència de la llengua habitualment emprada".

"La llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial estableix en el seu article 56 que les indicacions escrites dels senyals s'expressaran, almenys, en la llengua espanyola oficial de l'Estat", han subratllat des del govern espanyol que també remarquen que l'article 138 del reial decret del 2003 pel qual s'aprova el reglament general de circulació estableix que "les indicacions escrites que s'incloguin o acompanyin els panells de senyalització de les vies públiques, i inscripcions, han de figurar en idioma castellà i, a més, en la llengua oficial de la comunitat autònoma reconeguda en el respectiu estatut d'autonomia, quan el senyal estigui ubicat en l'àmbit territorial de l'esmentada comunitat".

El govern espanyol ha assegurat que està "a favor de fomentar l'ús del valencià, però "sense que això suposi l'incompliment de l'ordenament jurídic, ni en detriment del dret de tots els ciutadans ni un perjudici per a la seguretat viària". L'executiu del Partit Popular també ha destacat que el Síndic de Greuges s'ha pronunciat sobre aquest assumpte i ha determinat que "no pot prevaler una llengua sobre una altra" i que "la normalització lingüística no pot aconseguir-se, ni ha de fer-se, sobre la base de la infracció de les disposicions vigents".

"Volen imposar una sola cultura i una sola llengua"

Des de l’Ajuntament de Bellreguard, el seu alcalde, Àlex Ruiz, ha defensat que la retolació en valencià dels senyals es produeix “no perquè ho vulgui Compromís, sinó perquè així ho reclamen els veïns de la nostra localitat que mai han tingut cap problema envers la llengua i viuen en valencià amb tota normalitat". Ruiz ha destacat que des de l'any 1992 el municipi disposa d’un reglament d’ús de les llengües que estableix l’utilització preferencial del valencià i que “ningú mai ha qüestionat eixe acord. De fet, la legislatura passada va governar el Partit Popular i els senyals de trànsit eren els mateixos que ara volen que canviem”.

L’alcalde de Bellreguard ha assegurat que interpreten el requeriment del govern espanyol com la voluntat “d’imposar una sola cultura i una sola llengua”, i ha reclamat un canvi de la legislació perquè, “com diu la Constitució, les llengües cooficials han de ser d’especial protecció”. "Modificar la llei és fàcil, no estem parlant de canviar l'Estatut o la Constitució. És, només, una qüestió de voluntat política".

Ruiz ha rebutjat l’argument del govern espanyol que la mesura obeeixi a una preocupació per incrementar la seguretat dels conductors, i s’ha preguntat “què fa l’executiu i el delegat de l'executiu central el senyor Moragues davant els atropellaments en la carretera N-322 al seu pas per Bellreguard o què fa el senyor delegat davant la contaminació acústica que genera aquesta via, 32 vegades superior a la que fixa l’Organització Mundial de la Salut segons un estudi de la Universitat Politècnica de Valencià”.

Campanya en defensa del valencià i contra "la imposició"

Per donar suport al manteniment de la retolació en valencià dels senyals de trànsit, l’Ateneu Popular Bellreguard – la Roda ha impulsat una campanya perquè els ciutadans publiquin a les xarxes socials una foto davant un senyal de trànsit amb un cartell amb el lema: "Sí al valencià i no a la imposició".

El precedent de València

A l'igual que a la localitat de Bellreguard, a la ciutat de València el 2016 també es va produir aquest conflicte, i finalment l'Ajuntament de la ciutat va acceptar incloure el castellà en els senyals escrits només en valencià .