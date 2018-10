22 municipis del País Valencià i la Universitat de Castelló suspenen les classes per l'episodi de fortes pluges

L'episodi de fortes pluges que la previsió indica que es viurà avui i demà al País Valencià, i que sobretot hauria d'afectar les comarques castellonenques, ha propiciat que 19 municipis, tot de la província de Castelló, incloent-hi ciutats tan poblades com Castelló de la Plana, hagin acordat suspendre les classes a partir de les 13 h i fins dilluns. En concret es tracta d'Alcalà de Xivert, l'Alcora, Almassora, Benicarló, Betxí, Càlig, Castelló de la Plana, les Coves de Vinromà, Moncofa, Nules, Onda, Peníscola, Sant Jordi, Torreblanca, Traiguera, la Vall d'Alba, la Vall d'Uixò, la Vilavella i Vinaròs. A aquestes localitats cal sumar-hi les tres que ja ho han fet des de bon de matí, com són la Llosa i Vila-real, totes dues a la comarca de la Plana Baixa, i Sant Mateu, al Baix Maestrat.

El nombre d'estudiants afectats per aquesta mesura supera els 70.000, als quals s'hauran de sumar els de la Universitat Jaume I de Castelló, que suspendrà l'activitat acadèmica a partir de les 15 h a causa de l'avís de preemergència de nivell vermell.

Tot i que la previsió de pluges més fortes està centrada en les comarques del nord del País Valencià, la localitat de Xàbia (Marina Alta) ja acumula 32 litres per metre quadrat en quatre hores i a hores d'ara plou amb intensitat a les localitats del golf de València. De fet, a la mateixa ciutat de València, l'Ajuntament ha tancat els parcs i els jardins per evitar qualsevol risc per la caiguda d'arbres o altres desperfectes.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui