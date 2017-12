La nova ràdio valenciana començarà la seva emissió l'11 de desembre

La nova ràdio pública valenciana iniciarà les emissions el proper dilluns 11 de desembre amb una graella composada per 10 programes que sumaran 28 hores setmanals. Així ho ha explicat aquest matí en una conferència de premsa la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Empar Marco, i el director de Programes i Continguts d'À Punt, César Martí. Amb la posada en marxa de les emissions la ràdio pública valenciana conclourà el període de proves que va començar el passat 13 de novembre.

En el cas de web, la data escollida per iniciar les emissions serà el 18 de desembre, i ho farà amb continguts infantils i programes. La televisió està previst que es posi en marxa durant el primer trimestre del 2018.

Una graella de 10 programes

El programa estrela de la graella serà al 'Al ras', el magazin matinal que presentarà cada matí de 10 a 13h la periodista Jèssica Crespo amb l'objectiu de " contar com sona la vida en veu dels seus protagonistes". 'Rosquilletres' serà el concurs familiar conduit per Rafael Albert en què es posarà a prova l'habilitat dels estudiants per a lletrejar paraules en valencià.

Els més menuts tindran diversos espais en la ràdio de la mà d'Aitana Ferrer amb 'l’Escoleta' que oferirà plans per a tota la família i 'La caseta d’Aitana', el magazín infantil de l'emissora. De la divulgació ambiental s'encarregarà la periodista Reis Juan que conduirà ‘Samaruc digital’ amb l'objectiu de " posar a l'abast de tots la riquesa ambiental” del País Valencià.

'Cuina de bancal', presentat per Carles Galletero, serà un magazín que cada setmana visitarà mercats, camps i restaurants per elaborar un mapa gastronòmic de les comarques valencianes. La literatura també tindrà un espai amb dos programes: ‘Plaerdemavida’ amb Maria Josep Poquet, i ' Una habitació pròpia' amb Irene Rodrigo, dedicat a la literatura per als més joves. Completarà la graella ' Animalades' que serà un espai d'entreteniment per a tota la família presentat per Joan Espinosa.