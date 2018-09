Ciutadans certifica que no hi haurà rebaixa del llistó electoral al País Valencià

Ciutadans ha confirmat avui el que ja va anunciar abans de l'estiu. La formació taronja no donarà suport a la reforma de la llei electoral valenciana proposada per PSPV, Compromís i Podem i impossibilitarà, entre altres modificacions, la rebaixa del llistó electoral del 5% al 3%. Sense els vots de Cs, les tres forces d'esquerres no disposen dels suports suficients per aprovar la norma, ja que necessita el vot favorable de dos terços dels diputats de la cambra autonòmica.

Des de Ciutadans han reiterat l'argumentari emprat al febrer i, atès que en aquesta legislatura és "impossible" que s'aconsegueixin les seves dues exigències –la circumscripció única i el principi d'una persona un vot, ja que aquesta modificació exigeix reformar l'estatut d'autonomia–, la formació taronja prefereix esperar a la legislatura següent i votarà en contra de la nova llei. Així ho ha refermat avui el portaveu adjunt de Cs a les Corts Valencianes, Juan Córdoba, que ha subratllat l'exigència "d'una llei electoral de màxims".

La decisió ha sigut aplaudida des del Partit Popular, que han subratllat sentir-se "satisfets" i han destacat el "bon criteri" de la formació taronja. Així ho ha dit la presidenta i portaveu parlamentària del PP, Isabel Bonig, que ha assegurat que "hi ha altres prioritats que estar discutint la reforma d'una llei electoral perquè l'esquerra nacionalista i radical i el PSOE, que no està en terra de ningú, es perpetuen en el poder".

"La contradicció" de Ciutadans

Per contra, PSPV, Compromís i Podem han criticat Cs i han recordat que la formació defensava aquesta iniciativa en el seu programa electoral. El portaveu socialista, Manolo Mata, ha acusat la formació de ser "un partit que viu instal·lat en la seva contradicció".

Per la seva banda, el portaveu de Compromís a les Corts Valencianes, Fran Ferri, ha assegurat que Ciutadans haurà d'explicar a la societat el canvi de posicionament i per què "estan en contra d'avançar cap a una llei que sigui més representativa i que garanteixi aquesta igualtat entre homes i dones".

Des de Podem, la seva portaveu adjunta, Fabiola Meco, ha reiterat que la formació lila seguirà "insistint en una reforma que és absolutament necessària".