Les sol·licituds de vot per correu al País Valencià han augmentat un 235,7%

Les sol·licituds de vot per correu registrades al País Valencià per participar en les eleccions autonòmiques i estatals del 28 d'abril han augmentat un 235,7% respecte als últims comicis autonòmics. Si el maig del 2015 un total de 54.484 valencians van optar per aquesta modalitat, aquest diumenge, un cop tancat el termini i comptabilitzades totes les sol·licituds, la xifra s'eleva a 189.655 peticions.

Aquest augment representa multiplicar per més de tres les peticions de les últimes eleccions autonòmiques, i en bona mesura es deu al fet que el dilluns 29 d'abril és festiu en molts municipis del País Valencià. Molts ciutadans aprofiten l'anomenat segon Dilluns de Pasqua per viatjar, especialment enguany que coincideix amb la festivitat del Primer de Maig.

Per circumscripcions, el principal augment correspon a la província de València, on 127.595 ciutadans han sol·licitat poder votar per correu, cosa que suposa un 326,4% més. En els comicis del 2015 van optar per aquesta modalitat 29.924 electors, una xifra que s'ha multiplicat per 4,3.

A la circumscripció d'Alacant el creixement també és notable, perquè 47.457 ciutadans han sol·licitat exercir el vot per correu, respecte als 19.495 d'ara fa quatre anys. Aquest augment suposa un 143,43% més. Finalment, a Castelló l'augment és del 106,69%, i dels 7.065 ciutadans que van triar la modalitat de sufragi postal el 2015 s'ha passat a 14.603, el doble.

Amplien un dia el termini per dipositar el vot per correu

La Junta Electoral Central (JEC) va acordar aquest dilluns ampliar un dia el termini per lliurar a les oficines de Correus el vot per a les a les Corts Valencianes i a les eleccions estatals fins dijous. Així ho va decidir després de rebre una petició del PSOE. El termini per sol·licitar el vot per correu, que després de rebre tota la documentació s'ha d'exercir a les mateixes oficines, va expirar el dijous 18 d'abril.

La JEC també va acordar instar Correus a "extremar la diligència per assegurar que els sobres amb el vot es puguin entregar el dia de la votació en les respectives meses electorals, dins els terminis legalment establerts".