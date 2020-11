Acaba la temporada de vigilància de ramats agrupats per prevenir atacs d'os

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha tancat la temporada de vigilància dels ramats que té agrupats durant els mesos de més bon temps en la zona de presència permanent d'os, en el marc de les mesures del programa de prevenció de danys causats per aquesta espècie.

Com en altres anys, han estat quatre els ramats agrupats i vigilats a les capçaleres del Pallars Sobirà, dins dels termes municipals d' Alt Àneu, Lladorre i Alins, amb més de 3.450 caps de bestiar, principalment ovelles. Es tracta dels agrupaments de Boldís-Àreu, Bonaigua, Isil i Tavascan. Enguany no s'inclouen els de la Val d'Aran, que tenen competències pròpies en matèria de gestió de grans carnívors de la fauna salvatge protegida al seu territori.

Tal com han explicat des de Territori i Sostenibilitat, un total de quatre pastors i tres ajudants de pastors (a temps parcial), han fet possible aquesta tasca, amb el suport de gossos de protecció especialment ensinistrats. A més, durant el projecte s'ha col·laborat amb l' Escola de Pastors de Catalunya, amb quatre alumnes que han fet formació durant la temporada d'estiu. Enguany, les nevades primerenques de setembre i octubre han dificultat la tasca dels pastors, que s'han hagut de desplaçar a zones més baixes per garantir el benestar dels animals. Habitualment, els agrupaments s'allarguen entre quatre i cinc mesos, però enguany en algun cas han acabat abans del previst, per la manca de pastures.

En la zona de presència permanent d'os, durant l'època d'agrupaments s'han registrat sis expedients de danys vinculats als agrupaments, amb el resultat comprovat i certificat de sis ovelles mortes per os. D'altra banda, fora dels agrupaments dels ramats, s'han registrat deu sol·licituds de compensació de danys de diferents sectors, com apicultura i ramaderia bovina, ovina i cabruna. Quant a la zona de presència ocasional d'os bru, per segon any consecutiu s'ha treballat amb un ramader de la Vall de Boí per a l'aplicació de mesures de prevenció de danys. Des de Territori assenyalen que el balanç ha estat molt bo, i no s'ha registrat cap dany en tota la temporada.

En total, fins a data d'avui s'han registrat 16 arnes danyades per os bru, 15 de les quals en zona de presència permanent d'os bru i sense protegir. També s'han produït danys a dues cabres i set ovelles en zona permanent d'os. Entre aquestes, sis ovelles dels agrupaments que han quedat aïllades i fora dels tancats de protecció nocturns dels agrupaments. A més, altres sol·licituds continuen encara en tràmit de resolució de l'expedient corresponent.

Noves infraestructures

La Generalitat va instal·lar a principis d'estiu dues noves cabanes, transportades amb helicòpter, a Ribera de Tírvia (Àreu) i a Ventolau (Tavascan), a 2.300 i 2.600 metres d'altitud, respectivament, per substituir els antics habitacles que s'utilitzaven fins ara durant la temporada de pastura, i per donar aixopluc als pastors. Durant tot aquest temps, s'ha comptat amb la col·laboració del cos d'Agents Rurals per al transport amb helicòpter de material de prevenció a alta muntanya, de barracons per la pernoctació i de queviures, a les zones sense accés motoritzat.

Els agrupaments formen part de les actuacions incloses dins del programa de prevenció de danys causats per os per al 2020, elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. En aquest sentit, la Generalitat inverteix enguany 84.485 euros per a la vigilància dels quatre agrupaments de ramats a la zona de presència permanent d'os. A més cal afegir els diners que es destinen al material necessari per realitzar els tancaments electrificats per protegir el bestiar durant la nit, la manutenció dels gossos de protecció de ramats i el suport del personal de Forestal Catalana destinat al programa de vigilància.