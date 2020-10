L'Alt Pirineu i l'Aran arriben al primer mes de classes amb 12 grups i 277 persones confinades

Aquest dimecres 14 d'octubre fa un mes que va començar el curs escolar i l'Alt Pirineu i l'Aran hi arriben amb 12 grups i 277 persones confinades. Tot plegat ho recull l'aplicatiu Traçacovid, posat en marxa fa unes setmanes pel departament d'Ensenyament, on es detallen els grups i les persones confinades a cada centre educatiu del país.

Per comarques, a l'Alt Urgell és on n'hi ha més. Concretament, a l'escola Pau Claris de la Seu d'Urgell hi ha 3 grups i 67 persones confinades; a l'Institut Joan Brudieu hi ha també 3 grups i 57 persones confinades; a l'institut la Valira n'hi ha 1 i 23, respectivament, a la Salle hi ha 1 grup i 21 persones i a l'Albert Vives 1 grup i 20 persones confinades.

A Cerdanya, mentrestant, l'escola Alfons I i l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà tenen un grup confinat cadascú i 19 i 32 persones confinades, respectivament. A l'escola Mare de Déu de Talló de Bellver, mentrestant, hi ha 4 persones confinades.

La tercera comarca amb més afectació és l' Alta Ribagorça, ja que l'Institut el Pont de Suert té 1 grup i 27 persones confinades. A l' Aran, les escoles Loseron, a Naut Aran, i Sant Ròc, a Bossòst, tenen dues persones confinades, respectivament, mentre que l'Institut Aran en té una. Finalment, als Pallars, l'Institut de la Pobla de Segur té una persona confinada i l'escola Montsent de Pallars, a Rialp, una altra.