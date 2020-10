L'Alt Pirineu i Aran registra 41 nous positius de covid-19 les últimes hores

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ha registrat 41 nous positius de covid-19 en les darreres 24 hores, segons les darreres dades ofertes per Salut. D'aquesta manera, des que va començar la pandèmia el nombre de casos acumulats ja és de 1.400. En conjunt, el risc de rebrot ha baixat les darreres hores, passant de 256,50 a 252,31, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha pujat lleugerament, passant d'1,03 a 1,05. Recordem que si la taxa està per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 infecta a més d'una persona.

Per comarques, n'hi ha dues on el risc puja. Una d'elles és el Pallars Jussà, on fa dies que aquest índex va a l'alça. Concretament, passa de 330,88 a 352,94. L'Rt, en canvi, baixa lleugerament, de 3,33 a 3,05, però segueix estant molt alta. Segons Salut, hi ha una persona de la comarca ingressada a l'hospital per covid-19. El risc també creix a l' Aran, en aquest cas després de diversos dies de caiguda. Ara, passa de 159,42 a 177,36, mentre que l'Rt puja de 0,55 a 0,66. Segons Salut, hi ha tres persones de la vall ingressades a l'hospital per covid-19, una més que fa 24 hores.

El risc, en canvi, baixa a l' Alt Urgell, que segueix sent la comarca de l'Alt Pirineu i Aran amb un índex més elevat. Així, passa de 493,06 a 487,79, i d'una Rt d'1,96 a una d'1,94. A la Seu d'Urgell, i segons les dades ofertes per l'Ajuntament, el risc baixa de 630 a 594 i l'Rt cau d'1,96 a 1,94. Ara mateix al Sant Hospital hi ha tres persones ingressades per covid-19.

A Cerdanya, el risc segueix baixant i passa de 312,91 a 297,33, mentre que l'Rt puja lleugerament, de 0,69 a 0,72. Segons dades del mateix centre, ara mateix a l'Hospital de Cerdanya hi ha 4 pacients ingressats amb covid-19. El Pallars Sobirà, mentrestant, es manté en les mateixes xifres que fa 24 hores: un risc moderat de 43,77 i una Rt de 0,86, mentre que l' Alta Ribagorça segueix en situació de risc zero.