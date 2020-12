L'Alt Pirineu tanca la primera setmana de cribratges amb prop de 6.300 tests

L'Alt Pirineu ha tancat la primera setmana de cribratges massius amb un total de 6.296 tests, segons les dades ofertes pel Departament de Salut. El municipi on s'han fet més testos ha estat Tremp, amb 2.191. Gràcies a aquestes proves s'han pogut detectar 19 positius asimptomàtics. Des de l'Ajuntament de Tremp s'ha agraït a la població aquesta assistència massiva a les proves i s'ha destacat que "la participació de la ciutadania en els cribratges és clau per tallar la cadena de contagis". També han volgut agrair la tasca que ha fet el personal sanitari que ha fet possible el cribratge massiu.

Des de Salut han fet públics els nombres de tests realitzats, però no el nombre de positius. Alguns municipis, però, sí que han detallat aquesta darrera dada. És el cas de la Seu d'Urgell, on s'han fet 895 tests i s'han detectat 5 positius; Oliana, amb 736 tests i 1 positiu o la Pobla de Segur, amb 861 tests i 3 positius.

Cap positiu a l'Alta Ribagorça

A l'Alta Ribagorça, mentrestant, no s'ha detectat ni un sol positiu asimptomàtic entre el miler de proves fetes. Concretament, al Pont de Suert se n'han fet 629, a la Vall de Boí, 189 i a Vilaller, 135.

De la resta de municipis, de moment hi ha dades únicament del nombre de tests realitzats, però no de quants positius asimptomàtics s'han detectat. A Sort, Salut ha notificat 204 tests entre dimarts i dimecres, tot i que les proves van començar dilluns i, per tant, previsiblement, aquesta xifra acabarà sent una mica major. A Ribera de Cardós s'han fet 102 tests; a Salàs de Pallars, 99; a la Pobleta de Bellveí, 68; a Senterada, 54; a Llavorsí, 53; a Espui, 43 i a Tírvia, 37.

Més proves la setmana que ve

Cal recordar que la setmana que ve Salut efectuarà proves a algunes poblacions pirinenques més. A Organyà es faran entre el 8 i el 10 de desembre, al centre cívic. El dimecres 9 de desembre se'n faran al poliesportiu d' Isona, al poliesportiu d' Esterri d'Àneu i a la sala polivalent del Coll de Nargó. A Rialp, tindran lloc l'11 de desembre al Saló.