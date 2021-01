Arriben 600 noves dosis de la vacuna a l'Alt Pirineu i Aran

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ha rebut aquest dilluns 600 dosis de la vacuna contra el covid-19 i es començaran a subministrar dimarts. Segons recull l'ACN, el Departament de Salut ha informat que a partir d'ara els vaccins arribaran els dilluns i els dijous, i la resta de dies s'utilitzaran per vacunar. Una de les novetats anunciades per Salut aquest dilluns és que a banda dels usuaris de residències sociosanitàries i els seus cuidadors, també es començaran a vacunar ja els professionals sanitaris, que rebran la vacuna als centres hospitalaris i als CAP.

A la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran està previst vacunar a partir de dimarts usuaris i treballadors de les residències de Vielha, Tremp, la Pobla de Segur, Oliana i Bellver de Cerdanya. També es vacunaran aquesta setmana professionals de centres sociosanitaris, com ara els de Tremp i La Seu d'Urgell i d'algun CAP com el de la Pobla de Segur. Dijous està previst que arribin més dosis per seguir amb les vacunacions a partir de divendres. A hores d'ara, a l'Alt Pirineu i Aran s'ha subministrat la primera dosi del vaccí a 328 persones, una xifra que no ha pujat respecte a dissabte.

Xifres a l'alça

En les últimes hores, la situació epidemiològica ha empitjorat al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. El risc de rebrot ha passat de 663 a 814 i la velocitat de transmissió (Rt) ha pujat de 0,82 a 0,99. Recordem que quan aquesta supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Pel que fa als nous positius, des de dissabte s'han notificat 60 nous casos, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 3.976.

A Cerdanya, el risc torna a superar els 2.000 punts, després que des de dissabte hagi passat de 1.776 a 2.189. L'Rt, mentrestant, s'apropa força a 1, després de pujar de 0,77 a 0,95. A l'Hospital de Cerdanya s'hi mantenen 17 persones ingressades per covid-19. A l'Alt Urgell, el risc ha pujat de 546 a 636 i l'Rt ha passat d'1,07 a 1,12. El que ha baixat és el nombre d'ingressats per covid-19 al Sant Hospital de la Seu, que ha passat de 3 a 2.

A l'Alta Ribagorça, la detecció de cinc casos ha fet pujar fortament les xifres. El risc, ha passat de 0 a 122 i l'Rt ha pujat també de 0 a 0,85. Al Pallars Jussà, el risc ha pujat de 45 a 85 i l'Rt ha passat de 0,54 a 0,95, mentre que 2 persones de la comarca segueixen hospitalitzades per covid-19. Al Pallars Sobirà, el risc ha passat de 42 a 50 mentre que l'Rt es manté en 0,50. També es manté en 1 el nombre de persones hospitalitzades per covid-19.

19 positius a l'Aran

Finalment, a l'Aran, el risc baixa de 712 a 432 i l'Rt cau d',82 a 1,46. Unes xifres, però, que encara no tenen en compte l'important increment de casos notificat aquest dilluns pel Conselh Generau d'Aran. Concretament, s'han detectat 19 nous positius, que han quedat en aïllament domiciliari, mentre que tres persones més es mantenen ingressades a l'Espitau Val d'Aran.