Baixa el risc de rebrot a l'Alt Pirineu i Aran però segueix pujant la velocitat de transmissió

La velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) segueix pujant a bona part de l'Alt Pirineu i Aran. Recordem que si l'índex es manté per sobre d'1 vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona, i això és el que passa a quatre de les cinc comarques de l'Alt Pirineu així com a l'Aran. Al conjunt de la regió sanitària l'Rt encara es manté per sota d'1, però fa dies que puja i en les últimes hores ha passat de 0,95 a 0,96. El risc, en canvi, va a la baixa, passant de 398 a 376, igual que passa a la majoria de comarques i a l'Aran. Pel que fa als nous positius, en les últimes hores se n'han detectat 25 més, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 2.797.

L'única comarca on l'Rt encara està per sota d'1 és l' Alt Urgell on, de fet, les últimes 24 hores l'índex ha baixat, passant de 0,93 a 0,85. El risc també ha davallat, passant de 316 a 275. Ara mateix al Sant Hospital de la Seu d'Urgell hi ha 8 persones ingressades per covid-19, una més que fa 24 hores.

A Cerdanya, l'Rt puja d'1,02 a 1,14 però el risc baixa de 439 a 404. També baixa el nombre d'ingressats a l'Hospital de Cerdanya per covid-19. Fa 24 hores n'hi havia dos i ara no n'hi ha cap. Tot i això, el centre segueix aplicant tots els protocols covid i l'Ajuntament de Puigcerdà ha donat a conèixer que aquest dimarts s'han fet 20 proves i s'han detectat 4 positius, però cap ha requerit hospitalització.

Al Pallars Jussà, el risc ha baixat de 1.045 a 820 i l'Rt també ha caigut, d'1,49 a 1,16. Segons Salut, hi ha 12 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, una més que fa 24 hores. Al Pallars Sobirà, en canvi, pugen tan el risc, que passa de 331 a 370, com l'Rt, que puja d'1,64 a 2. Segons Salut, hi ha dues persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, una més que fa 24 hores.

A l' Alta Ribagorça baixa lleugerament el risc, que passa de 666 a 662, i també l'Rt, que cau d'1,54 a 1,35. Segons Salut, una persona de la comarca continua hospitalitzada per covid-19. Finalment, a l' Aran el risc baixa de 464 a 401, però l'Rt puja d'1,36 a 1,39. Una persona de la vall continua hospitalitzada per covid-19, segons les darreres dades ofertes per Salut.