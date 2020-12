Barbal i Lavaquiol ocuparan llocs destacats a la llista de la CUP a la circumscripció de Lleida

La CUP ja ha donat a conèixer els integrants que acompanyaran a Pau Juvillà i Nogay Ndiaye de cara a les eleccions al Parlament del 14 de febrer a la llista de la circumscripció de Lleida. En llocs destacats hi haurà dos pirinencs: la pallaresa Clara Barbal, que anirà de número 3, i l'alturgellenc, Bernat Lavaquiol, regidor també a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, que serà el número 4. L'altre pirinenc de la llista és Pere Bàscones, del Pallars Sobirà, que va de quart suplent. La resta de candidats en aquesta circumscripció, mentrestant, són de Ponent i del Solsonès.

A través de les xarxes socials, el cap de llista, Pau Juvillà, ha destacat que Clara Barbal "té una potència política brutal, és llesta i empàtica"; mentre que de Lavaquiol ha assegurat que "enganya, perquè és de poques paraules però de treball constant, del municipalisme de combat a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, militant d'Arran, sòlid i potent".

En declaracions recollides per Ràdio Seu, des de la CUP han destacat que "la llista destaca per la seva representació territorial, amb persones arrelades als seus territoris, i per l'elevada implicació als moviments socials i a les lluites locals i territorials". També es tracta d'una "llista paritària on hi ha representades les sectorials juvenils de l'Esquerra Independentista, persones clau en el desenvolupament de l'Economia Social i Solidària de Ponent i també de col·lectius antiracistes". Des de la formació també han destacat que la prioritat és recuperar la representació que van assolir a les eleccions del 2015, quan van aconseguir un escó per aquesta demarcació, i que van perdre als comicis del 2017.

Recordem que a nivell nacional, la CUP concorrerà conjuntament amb Guanyem Catalunya, i que la cap de llista de Barcelona i presidenciable serà l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.